В Красноярке открывается новая станция электрички

Новая пассажирская платформа на железной дороге открывается в Красноярске . Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Платформа «Тихие зори» расположена в Свердловском районе краевого центра. Она построена в рамках подготовки к зимней Универсиаде, поэтому расположена максимально близко к спортивному комплексу «Платинум Арена Красноярск», где в 2019 году состоится открытие Всемирных студенческих игр.

Сообщается, что станция построена с учетом всех современных стандартов комфорта и безопасности.

«Тихие зори» — шестая новая пассажирская платформа в черте Красноярска. Уже принимают пассажиров станции «Водопьяново», «Белые росы», «Железнодорожная больница», «Северное шоссе», «Калинина». Они построены в рамках проекта «Городская