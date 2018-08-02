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В Красноярке открывается новая станция электрички
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В Красноярке открывается новая станция электрички 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Новая пассажирская платформа на железной дороге открывается в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Платформа «Тихие зори» расположена в Свердловском районе краевого центра. Она построена в рамках подготовки к зимней Универсиаде, поэтому расположена максимально близко к спортивному комплексу «Платинум Арена Красноярск», где в 2019 году состоится открытие Всемирных студенческих игр.
Сообщается, что станция построена с учетом всех современных стандартов комфорта и безопасности.
«Тихие зори» — шестая новая пассажирская платформа в черте Красноярска. Уже принимают пассажиров станции «Водопьяново», «Белые росы», «Железнодорожная больница», «Северное шоссе», «Калинина». Они построены в рамках проекта «Городская
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