Генконсульство РФ в Саппоро следит за ситуацией с задержанием российского капитана

ТОКИО, 2 августа. / ТАСС /. Генеральное консульство России Саппоро держит на контроле ситуацию с задержанием россиянина — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того. Об этом в четверг сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Мы получили уведомление о задержании от японской стороны. Мы держим ситуацию на контроле и поддерживаем постоянный контакт по этому вопросу с японскими правоохранительными органами", — отметил собеседник агентства. В Генконсульстве также отметили, что россиянина задержали по подозрению в браконьерстве, но что он и весь экипаж могут быть отпущены, когда владелец судна заплатит соответствующий штраф.

Ранее стало известно, что береговая охрана Японии в японской исключительной экономической зоне близ северного острова Хоккайдо задержала россиянина — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того. По данным агентства Kyodo, когда береговая охрана Японии потребовала остановиться для проведения осмотра, судно попыталось скрыться. Сообщается, что японские сторожевики вели преследование около трех часов.

По данным береговой охраны, помимо капитана, на судне находились еще 13 членов экипажа. В настоящее время японские сторожевики выясняют, что рыболовное судно делало в японской исключительной экономической зоне.