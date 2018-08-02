Минсоцразвития Московской области: объем вакансий в регионе превышает количество безработных

Ирина Фаевская. Они помогают трудоустроиться жителям региона с разным уровнем образования, навыков и умений. Кроме этого, центры занятости работают с людьми предпенсионного возраста, студентами и даже школьниками, и количество безработных в регионе стабильно снижается. Какие специальности из банка вакансий наиболее востребованы у подмосковных жителей, почему работодатели чаще ищут представителей рабочих профессий и кому они готовы заплатить самую высокую зарплату, в интервью РИАМО рассказала министр социального развития Московской области

— Ирина Клавдиевна, тема поиска работы актуальна для жителей всех регионов страны. Расскажите, сколько безработных насчитывается в Подмосковье? Как их число изменилось за год или несколько лет?

— В настоящий момент в центрах занятости населения Подмосковья состоит на учете 18 933 человека. На конец 2016 года эта цифра была больше — на учете состояло 27 296 человек, а к концу 2017-го количество безработных уменьшилось до 21 847 человек.

Таким образом, в регионе наблюдается тенденция к снижению уровня безработицы с 0,69% к численности экономически активного населения в 2016 году до 0,47% в текущем году.

— Подскажите, что нужно сделать безработному, чтобы встать на учет в центре занятости? По какому принципу они работают?

— Чтобы встать на учет в качестве безработного, человеку нужно прийти в центр занятости по месту жительства с паспортом, трудовой книжкой (кроме впервые ищущих работу), документами об образовании или квалификации и справкой о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (для граждан, имеющих перерыв в работе менее года). Гражданам с ограниченными физическими возможностями необходимо предоставить Индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалидов. С этого года реализована возможность получения центрами занятости этой программы по межведомственному обмену, что очень удобно.

Если гражданин в течении 11 дней не был трудоустроен, ему присваивают статус безработного гражданина с правом получения пособия по безработице.

Прием населения в центрах занятости у нас осуществляется с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.

— Каков размер пособия по безработице, он един для всех категорий соискателей? Какова процедура получения пособия?

— Размер пособия не может быть единым для всех категорий граждан. Правительством Российской Федерации устанавливается его минимальный и максимальный размер, соответственно 850 рублей и 4,9 тысячи рублей. Например, тому, кто ищет работу впервые, или тем, у кого перерыв в работе более одного года, устанавливается минимальное пособие. Поскольку многие занимаются неформальной занятостью без записи в трудовой книжке, без оплаты налогов, они также могут претендовать только на минимальное пособие. На мой взгляд, это совершенно справедливо.

Кроме того, минимальный размер устанавливается уволенным за нарушение трудовой дисциплины или по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевших оплачиваемую работу менее 26 недель.

Остальным гражданам устанавливается пособие по безработице в процентном отношении к их средней заработной плате по последнему месту работы, но не выше размера максимального пособия по безработице, которое равно 4,9 тысячи рублей.

— Сколько на данный момент вакансий открыто в центрах занятости населения и по каким специальностям их больше? Назовите число компаний, которые ищут работников. Как много человек смогли найти работу в Подмосковье с помощью центров с начала года?

— С начала года 4459 работодателей подали сведения о потребности в работниках в региональный банк вакансий. По состоянию на 30 июня 2018 года в банке Московской области имелось 52, 7 тысячи вакансий, из которых 71,5% по рабочим специальностям, которые не требуют высшего образования. За тот же период в службу занятости обратились 46 837 человек, из них уже трудоустроилось 65,6% (30 723 человек). Это хороший показатель. Но понятно, что вакансии центров занятости не всегда устраивают граждан, потому что встают на учет люди с высшим образованием. Центр занятости помогает таким людям найти работу по своей специальности, поскольку переобучать их с целью трудоустройства, — не всегда правильно.

— Отличается ли рынок вакансий Московской области от других регионов страны? Если да, то чем это обусловлено?

— В части рабочих профессий мы отличаемся несильно — как и в других регионах, большой спрос на низкооплачиваемые работы, не требующие высокой квалификации. Больше всего в Подмосковье требуется водителей, уборщиков, швей, подсобных рабочих, медсестер, дворников. На такую работу часто привлекается иностранная рабочая сила. В то же время близость к столице диктует спрос и на высокооплачиваемых специалистов в сфере маркетинга, коммерции, транспорта.

— Какие профессии наиболее востребованы в Подмосковье? Людям с какими специальностями труднее всего найти работу, а каких специалистов не хватает региону?

— На учете в службе занятости состоит 7708 граждан с высшим образованием, 15 712 — со средним профессиональным, 8874 с начальным профессиональным. При этом 71,5% вакансий наших центров занятости составляют рабочие профессии. Чаще всего требуются швеи, подсобные рабочие, водители автомобиля, каменщики, штукатуры, повара, укладчики-упаковщики, кладовщики. Средняя заработная плата по таким предложениям колеблется от 17 тысяч до 37 тысяч рублей.

Наиболее востребованными среди высококвалифицированных работников являются инженеры, менеджеры, врачи различных профилей, страховые агенты. Их средняя заработная плата от 20 тысяч до 38 тысяч рублей.

В Московском регионе достаточно специалистов различных профилей, однако для высококвалифицированных специалистов не хватает вакансий, соответствующих их уровню образования и требованиям к заработной плате. Сложнее всего найти работу директорам, редакторам, артистам и спортивным тренерам. Если другие вакансии представлены в региональном банке десятками, то эти встречаются очень редко.

— Можно назвать самую высокую зарплату и на какой должности готовы ее предложить? Какими умениями должен обладать соискатель для данной вакансии? Какова средняя зарплата для вакансий, предлагаемых центром занятости?

— Средняя заработная плата по вакансиям колеблется от 20 до 45 тысяч рублей. Самые высоко оплачиваемые должности — это технический руководитель в промышленности (135 тысяч рублей, опыт работы не менее 5 лет, высшее образование, свободное владение английским языком), руководитель полетов (105 тысяч рублей, опыт работы от 5 лет, специальное образование по профилю управления воздушным движением, свободное владение английским языком), промышленный альпинист (90 тысяч рублей, среднее образование, опыт работы не менее 1 года, наличие удостоверения).

— Проводится ли работа по трудоустройству инвалидов? На каких предприятиях больше всего нуждаются в таких работниках? Какие вакансии наиболее востребованы среди таких людей?

— Каждый центр занятости адресно подходит к трудоустройству инвалидов. Для решения этого вопроса проводится совместная работа органов службы занятости и территориальных отделений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области» (ГБ МСЭ) в рамках Соглашения о взаимодействии между Минсоцразвития Московской области и ГБ МСЭ. Организуемые вебинары и консультационные встречи со специалистами ГБ МСЭ позволяют получить методические рекомендации по реабилитационным мероприятиям, содержащимся в ИПРА инвалидов, для их дальнейшего трудоустройства.

Силами специалистов центров занятости и управлений соцзащиты населения осуществляется индивидуальная работа с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, включающая информирование об имеющихся вакансиях для трудоустройства инвалидов исходя из их пожеланий и потребностей.

Из возможных вариантов вакансий в бюджетных учреждениях инвалидам активно предлагаются рабочие места социального педагога, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, бухгалтера, программиста, культорганизатора, рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, уборщика производственных и служебных помещений. Например, инвалид 2 группы, 39 лет, имеющая психиатрическое заболевание, состояла на учете в службе занятости в качестве безработной с августа 2016 года. Трудоустроена на постоянную работу гардеробщиком в МБУ Спортивная школа «Кашира».

За прошлый год необходимо было трудоустроить 38 тысяч инвалидов, в этом году — 32 тысячи человек. Мы столкнулись с тем, что очень часто инвалид просто не хочет работать. Многие считают, что, устроившись на работу, они будут ущемлены в выплате пособий. Это совершенно не так. Поэтому приходится мотивировать инвалида и даже работать с его семьей — ведь работающий инвалид — это другое качество жизни. Со своей стороны, помогаем маломобильным гражданам выстроить маршрут до работы, предоставляем им сопровождение.

С другой стороны, приходится мотивировать и работодателей, поскольку не всегда они хотят брать инвалидов на работу. Часто на квотируемые для инвалидов места ими заявляются очень непривлекательные вакансии.

— Расскажите о трудоустройстве людей предпенсионного возраста, какие вакансии для них представлены? Существуют ли программы переобучения для пожилых людей?

— В связи с планируемым изменением пенсионного законодательства проблема трудоустройства лиц предпенсионного возраста сейчас особенно актуальна. Лицами предпенсионного возраста являются граждане, которым осталось не более двух лет до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости.

Такие лица чаще всего подпадают под сокращение штата на предприятии. В силу специфики рынка труда граждане именно этой категории особо нуждаются в социальной защите. Безработных граждан предпенсионного возраста можно подразделить на три группы.

Первая — это квалифицированные рабочие и представители малоквалифицированного труда по обслуживанию производственного процесса (грузчики, уборщики и др.), которых удается трудоустроить достаточно быстро, так как на рынке труда всегда присутствуют такого рода вакансии. Вторая — лица, имеющие высшее образование, опыт руководящей работы. Проблема трудоустройства этой категории заключается в том, что не каждый бывший руководитель или инженер хочет переквалифицироваться на слесаря, токаря или сварщика, чтобы получить востребованную на рынке труда специальность. Тех из них, кто не может использовать в работе современные технические средства, служба занятости направляет на курсы повышения квалификации. Наиболее востребованы здесь оператор ЭВМ и 1С: управление торговлей.

Третья — это лица с ограниченными возможностями, которые имеют индивидуальную карту реабилитации инвалида или справку клинико-экспертной комиссии (КЭК), ограничивающие их трудовую деятельность (без поднятия тяжестей, без ночных смен и др.). Трудоустройство этой группы затруднено наличием медицинских ограничений.

Специальных программ переобучения для лиц предпенсионного возраста не существует. Их переобучение происходит в рамках программ активной политики занятости. Поэтому женщины чаще всего переучиваются на оператора котельной, парикмахера, специалиста маникюра, сметное дело, а мужчины — на водителя-погрузчика и охранника. Всего с начала года обратилось 2123 гражданина предпенсионного возраста, из них признано безработными 1370 человек (64,5% от обратившихся), 341 безработный был трудоустроен (24,9% от признанных безработными), направлено на обучение 32 человека (2,3%).

Пожилые люди — это граждане от 60 до 74 лет. Дискриминация по возрасту запрещена, поэтому в региональном банке вакансий это деление чисто условное. Охотнее всего принимают на работу лиц этой категории бюджетные учреждения в сфере здравоохранения.

— Сколько человек прошли переобучение от центра занятости? По каким профессиям?

— С начала 2018 года на профессиональное обучение было направлено 3376 безработных граждан, из них завершили обучение уже 2473 гражданина.

Наиболее востребованными направлениями профессионального обучения среди безработных граждан являются бухгалтерия (направлено 624 гражданина), водитель погрузчика (направлено 400 граждан), кладовщик (направлены 346 граждан), парикмахер (направлен 231 гражданин).

Учитывая индивидуальные потребности граждан, в 2018 году мы предложили желающим получить профессии программиста, медицинской сестры психиатрического отделения, менеджера по рекламе. Кроме того, безработные граждане могут быть направлены на курсы по изучению основ предпринимательской деятельности.

— Могут ли студенты устроиться через центры занятости? Часто ли они обращаются?

— Студенты для подбора вариантов трудоустройства в свободное от учебы время могут обратиться в любой удобный центр занятости населения. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Чаще всего студенты обращаются в центры занятости в летний период времени. Эта возможность у них появляется с 16 лет.

— Расскажите о трудоустройстве школьников в летнее время. Кем и на какое время могут они устроиться? В чем особенность трудоустройства данной категории соискателей?

— С целью временного трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет может обратиться в центр занятости населения для подбора вакансий.

За первое полугодие 2018 года центрами занятости трудоустроено 12 660 несовершеннолетних, из них в период летних каникул — 10 420 человек, включая 259 подростков, состоящих на учете в КДН, 36 несовершеннолетних граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На период временного трудоустройства между работодателем и подростком заключается срочный трудовой договор, в котором регламентируются условия труда и период работы несовершеннолетнего. Помимо заработной платы подросток получает ежемесячно материальную поддержку в размере не более 1275 рублей. В среднем дети работают от 1 до 2 месяцев в летний период.

Основными видами работ для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан являются сельскохозяйственные работы, уборка, благоустройство и озеленение территорий, работы в слесарных, столярных мастерских, ремонтные работы, работы в качестве младшего обслуживающего персонала в органах здравоохранения, детских дошкольных учреждениях, школах, реклама, курьерская деятельность, подсобные работы на производственных предприятиях.

Кроме того, для несовершеннолетних сокращается продолжительность рабочего времени: для работников в возрасте от 14 до 16 лет оно составляет 5 часов, не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов, не более 35 часов в неделю.

Запрещается принимать несовершеннолетних на работы, связанные с перемещением тяжести вручную, или связанные с заключением договора о полной материальной ответственности. Несовершеннолетние несут ответственность только за умышленное причинение ущерба.

— Могут ли обратиться к вам за помощью в подборе вакансий мамы в декретном отпуске? Как часто такое бывает и на какую работу они могут устроиться?

— Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, как и все другие граждане, могут обратиться за содействием в поиске подходящей работы. Если они потеряли работу и заработок и не смогли трудоустроиться, то их признают безработными.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которые состоят в трудовых отношениях с работодателем, считаются занятыми на основном месте работы. Они могут обратиться в службу занятости в качестве ищущих работу. Им будут предлагаться вакансии из единого банка вакансий, они получат возможность пройти бесплатное переобучение или повысить свою квалификацию.

— Какие необычные вакансии можно встретить в банке профессий Московской области? Может быть, есть вакансии только для левшей или только для блондинок?

— В региональный банк вакансий заносятся должности и профессии строго в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Кроме того, не допускается указывать в вакансиях какие-либо дискриминационные ограничения по полу, возрасту и другим признакам. Поэтому можно встретить только редко встречающиеся, такие как вагранщик (специализированный рабочий литейного производства, обслуживающий небольшие металлургические и доменные печи), бандажировщик (перемотчик бандажной проволоки на специальный барабан-карусель), антенщик-мачтовик.

— Могут ли жители региона обратиться к вам за помощью в открытии своего собственного дела? Какую помощь могут они получить и что им нужно для этого сделать?

Да, безработный гражданин должен обратиться в центр занятости населения в соответствии с регистрацией по месту жительства и получить государственную услугу по содействию самозанятости. Ему может быть оказана единовременная финансовая помощь на организацию собственного дела в размере 58 800 рублей и на оформление документов в размене до 7500 рублей.

В центре занятости желающего организовать собственное дело протестируют, чтобы выявить у него способности к предпринимательству, проконсультируют в выборе направлений предпринимательской деятельности и в подготовке бизнес-плана, познакомят с основами предпринимательской деятельности и т.д.

— Кто чаще обращается в центры занятости — мужчины или женщины? Каков средний возраст соискателя? Можно ли составить среднестатистический портрет безработного в Подмосковье?

— Составить среднестатистический портрет безработного в Подмосковье очень сложно, так как к нам в службу занятости в равной степени обращаются мужчины и женщины, граждане с высшим образованием и без специального образования, но в основном это люди среднего возраста.

— Трудно представить современного человека без мобильного телефона. Планирует ли служба занятости создавать мобильное приложение для клиентов?

— Такое приложение уже создано, и по двум услугам («Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» и «Информирование о положении на рынке труда Московской области») проходит тестирование.

— Откроются ли дополнительные центры занятости в регионе?

— Нет, те 46 центров занятости, которые открыты в регионе, успешно справляются с поставленными задачами.