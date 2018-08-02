Благоустройство исторического входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта выполнено на 40%

Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В целом на 40% выполнены работы по созданию пешеходного бульвара на месте исторического прохода с Ленинского проспекта к Парку Горького. Специалистами комплекса городского хозяйства Москвы полностью завершены все подготовительные работы, также окончен демонтаж находившихся на территории строений, асфальтобетонного покрытия и бортового камня. Работы по устройству водостока завершены на 85%. В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации для наружного освещения. Земляные работы и прокладка труб выполнены почти на 35%», — сказал П. Бирюков.

По его словам, одновременно на разных участках выполняется установка гранитного бортового камня, мощение тротуаров и пожарного проезда гранитными плитами, а также устройство смотровой площадки и монтаж металлических элементов входной группы. В ближайшее время рабочие приступят к устройству ступеней на монолитной лестнице, которая спускается к парку и является одной из самых значительных деталей проекта.

«На территории будущего променада протяженностью 290 м начато устройство насыпных дорожек и клумб под цветники. Затем в новой пешеходной зоне установят порядка 100 опор освещения», — добавил заммэра.

Он отметил, что по завершении благоустройства постоянного автомобильного движения по территории не будет. Но предусмотрена возможность проезда пожарной техники и служебного транспорта. Для этого на въезде с Ленинского проспекта установят болларды.

Основные работы по комплексному благоустройству планируется завершить в августе, а осенью на территории исторического прохода к Парку Горького высадят деревья, кустарники и многолетники, обустроят газоны.