Выстрелом из арбалета заключённым в колонию пытались переправить мобильные телефоны

Двое жителей Красноармейска подъехали на автомобиле к исправительной колонии №23 и попытались с помощью арбалета перебросить на территорию сотовые телефоны и сим-карты. Средства связи были прикреплены к стрелам. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний по Саратовской области.

Сотрудниками исправительного учреждения были изъяты арбалетные стрелы и мобильники. Установлено, что один из стрелков оказался родственником заключённого, который отбывает срок за незаконный оборот наркотических веществ. В настоящее время по данному происшествию проводится проверка. Ведутся работы, направленные на недопущение проникновения на территорию запрещённых предметов.