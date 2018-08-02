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Выстрелом из арбалета заключённым в колонию пытались переправить мобильные телефоны
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Выстрелом из арбалета заключённым в колонию пытались переправить мобильные телефоны 

САРАТОВ24 51 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
Двое жителей Красноармейска подъехали на автомобиле к исправительной колонии №23 и попытались с помощью арбалета перебросить на территорию сотовые телефоны и сим-карты. Средства связи были прикреплены к стрелам. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний по Саратовской области.
Сотрудниками исправительного учреждения были изъяты арбалетные стрелы и мобильники. Установлено, что один из стрелков оказался родственником заключённого, который отбывает срок за незаконный оборот наркотических веществ. В настоящее время по данному происшествию проводится проверка. Ведутся работы, направленные на недопущение проникновения на территорию запрещённых предметов.
Напомним, недавно в Пугачёве произошёл похожий случай. Мужчина перебрасывал в колонию для своего родственника бутылки, в которых находились мобильные телефоны.
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