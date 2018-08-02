Музей в отрытом море. Почему к заповедной воде относятся, как к Эрмитажу?

Солнце, море, пляж — без этих вещей невозможно представить летний отдых жителя или гостя края.

Открывая карту Приморья, каждый второй надеется найти тихую морскую гавань, желательно не тронутую человеком, в том числе и на далеких от цивилизации берегах бухт Дальневосточного морского заповедника. В итоге на его побережье совершают набеги десятки «дикарей». Лазурная вода и белоснежный песок по-настоящему страдают от встреч человеком.

Купаться запрещено

Очертим границы «запретной зоны». Морской заповедник состоит из четырёх разобщённых участков залива Петра Великого. Восточный район охватывает острова архипелага Римского-Корсакова, Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново, островки Максимова, Входные, Астафьева, кекуры Бакланьи, бухты Горшкова, Среднюю, Нерпичью, Астафьева, Спасения и Теляковского. Здесь располагается зона строгого заповедного режима — купаться и охотиться на морских обителей строго запрещено. Южный район — острова Фуругельма и Веры, мыс Островок Фальшивый, несколько групп камней и кекуров, Буй , Михельсона, Бутакова, Гельмерсена — включает в себя бухты Калевалы, Сивучью, Пемзовую. Здесь проводятся научные исследования и наблюдения за морскими флорой и фауной. В западной районе, куда входят бухты Миноносок и Крейсерок, разрешены научно-исследовательские работы, связанные с воспроизводством морских гидробионтов. Северный район — остров Попова — эколого-просветительская зона, открыта для посещения организованными туристическими группами. Есть в заповеднике и охранная зона — 500-метровая прибрежная полоса и три мили вдоль морских границ.

— Очень радует, что с момента создания государственных заповедников в РФ неизменными остаются три задачи, на которых держится заповедное дело: охрана, наука, эколого-просветительская деятельность, без охраны нет науки — поясняет директор Дальневосточного морского заповедника Николай Якушевский. — Война — это путь в никуда. Нужно построить работу так, чтобы местное население стало нашими союзниками. Жители Хасанского района привыкли считать заповедные земли своей собственностью, где можно делать всё что угодно. Наша задача — подвести их к пониманию, что если сейчас не изменить своё отношение к морскому заповеднику, то последующее поколение ничего кроме безжизненного дна не увидит.

— Важно, чтобы у населения формировалось положительное отношение к заповеднику, только тогда можно будет говорить о сохранении природного разнообразия и генофонда морских организмов, — говорит заместитель директора по развитию Дальневосточного морского заповедника Анна Гульбина. — В народе есть мнение, что мы, учёные, отобрали у них бесценную акваторию для купания и интересного времяпровождения. Жителям Хасанского района, и те, кто приезжает отдыхать, важно понять, что наша работа приносить пользу им в первую очередь. Ландшафты заповедника представляют собой не только научную, но и эстетическую ценность. Сохраняя нетронутой дикую природу, мы оставляем на планете кусочки земли, созерцая которые, люди могут отдохнуть и восстановить свои силы.

Любоваться заповедным морем издалека никто не запрещает, в охранной зоне заповедника прогулки разрешены. Нельзя ставить палатки, жечь костры, ездить на машинах.

Из моря в лужу

Почему людей так тянет в бухты Дальневосточного морского заповедника, а не сидится на облагороженных пляжах Андреевки или Посьета

— Вы видели пляж? Как купаться в мутной луже, в которую местные бизнесмены превратили море? Сюда едет много туристов, понастроили домиков так, что к воде иной раз не пройти. Считаю, что заповедник поступает не честно по отношению к жителям Хасанского района, я здесь всю жизнь живу, с детства люблю ходить в походы подальше от людей, хотела внучке густоцветковую дальневосточную сосну показать, а нас не пустили. Охранять природу — хорошо, но хотелось бы, чтобы экологи не ставили это выше людей, — пожаловалась пожелавшая остаться анонимной предпринимательница из Андреевки.

На подъезде к популярным местам пляжного отдыха в Приморье становится ясно, что инфраструктура на берегу оставляет желать лучшего. У кромки воды стоят домики «сортирного типа» для туристов, возле домиков — мешки с мусором. За это удовольствие нужно ещё и неплохо заплатить от 3 тыс. руб. в сутки. То ли дело «дикий» пляж — забрался в самые дебри, поставил палатку, мангал да пошёл морепродукты ловить на ужин.

В том, во что превратился берег Андреевки виноваты люди, — считает Анна Гульбина. — Кто разрешил застраивать всё побережье домами сортирного типа? Фактически уничтожен когда-то великолепный пляж в Андреевке. Уберите вы эти домики, соберите мусор, оградите пляж, установите спасательные вышки и медицинские пункты — сделайте отдых грамотно организованным и тогда вам не захочется искать чистое место для купания, и обижаться на заповедник!

Ради наживы

Туристы — не самая страшная напасть особо охраняемого залива Петра Великого, редко кто из «дикарей» появляется в районе заповедных бухт вне сезона. Главными нарушителями здесь считаются браконьеры.

— Трепанг — главный объект браконьерского промысла, — продолжает замдиректора заповедника. — После открытия границы с Китаем этот деликатес завладел умами многих приморцев. В 90-е годы чистая прибыль от ловли трепанга составляла 600%. Найдите хотя бы ещё одно предприятие, позволяющее извлекать большие деньги из моря. Численность промысловых животных за первое десятилетие работы заповедника восстановилась, плотность поселений трепанга была очень высокой. Он стал лёгкой добычей. Это и привлекло браконьеров. В настоящее время из-за браконьерского промысла, численность трепанга в заповеднике резко сократилась. Заповедник место, где трепангу надо дать возможность воспроизводить потомство. Это же касается приморского гребешка, креветок, мидий, камчатского краба и т. д.

Морской заповедник — уникальное место для репродукции дальневосточных нерп. Острова заповедника являются своеобразным родительным домом для этого вида тюленей. 98% детёнышей ларги рождается на этих землях. Так задумала природа и не нам её в этом переубеждать.

Можно долго разглагольствовать о самых изощрённых способах борьбы с браконьерством, говорить о важности технического переоснащения государственных инспекторов, но за годы работы в природоохранной сфере руководство заповедника пришло в выводу, что «гонка вооружений» ни к чему не приведёт. Николай Якушевский уверен, что победить зло оружием невозможно — врага надо брать уменьем.

— Браконьеры — люди не бедные, — говорит директор заповедника. — Представьте себе: они снарядили катер, заправили его топливом, отправили в море до семи водолазов со снаряжением. Это все — затратная часть. Мы изучили тактику, стратегию браконьеров и, зная наперед места лова в определённый сезон, просто не даём им работать. Если задержим водолаза — запустим процедуру от административного до уголовного наказания. Один раз не получилось, два, три, и вот уже незаконная деятельность становится экономически невыгодной. Что делает браконьер? Уходит — никому не нравится в буквальном смысле спускать деньги в воду.

КСТАТИ

Сохранение уникального видового разнообразия морских обитателей — главный вид деятельности Дальневосточного морского заповедника. Здесь встречаются бореальные, субтропические и даже тропические виды животных вроде черепах и морских змей. Нигде в России такого не встретить.

ЦИФРЫ

Более 1 200 видам животных и растений живут в заповеднике. Основное его богатство — морские беспозвоночные животные: 450 видов ракообразных, 200 видов моллюсков, 30 видов иглокожих. Здесь зарегистрировано 170 видов водорослей. 62 вида растений заповедника относятся к категории особо охраняемых и внесены в Красные книги различного ранга.