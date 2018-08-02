Ещё
Пенсионеры-волонтеры из Барнаула будут помогать по хозяйству и вязать носки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеры-волонтеры из Барнаула будут помогать по хозяйству и вязать носки 

АиФ — Алтай 55 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтайский край стал одним из 15 регионов России, где будут созданы специальные волонтерские центры для людей старшего возраста. Проект «Серебряное волонтерство» реализует Комплексный центр социального обслуживания населения Барнаула.
Пожилые люди будут помогать барнаульцам по хозяйству, давать концерты в домах-интернатах и на дому у маломобильных пенсионеров. Также «серебряные волонтеры» будут вязать для нуждающихся, они уже делали это во время паводка. Теплые вязаные вещи тогда передавали жителям подтопленных районов, оставшихся без всего.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле снесли два памятника промышленной архитектуры XIX века В Заринске стартовали проекты инициативы НЛМК «Стальное дерево» В Барнауле 2 августа отмечают День ВДВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах28
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
«У погибших россиян был шанс на спасение»49
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками6
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР309
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение