Пенсионеры-волонтеры из Барнаула будут помогать по хозяйству и вязать носки 

Алтайский край стал одним из 15 регионов России, где будут созданы специальные волонтерские центры для людей старшего возраста. Проект «Серебряное волонтерство» реализует Комплексный центр социального обслуживания населения Барнаула.
Пожилые люди будут помогать барнаульцам по хозяйству, давать концерты в домах-интернатах и на дому у маломобильных пенсионеров. Также «серебряные волонтеры» будут вязать для нуждающихся, они уже делали это во время паводка. Теплые вязаные вещи тогда передавали жителям подтопленных районов, оставшихся без всего.