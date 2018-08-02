Пенсионеры-волонтеры из Барнаула будут помогать по хозяйству и вязать носки

Алтайский край стал одним из 15 регионов России , где будут созданы специальные волонтерские центры для людей старшего возраста. Проект «Серебряное волонтерство» реализует Комплексный центр социального обслуживания населения Барнаула

Пожилые люди будут помогать барнаульцам по хозяйству, давать концерты в домах-интернатах и на дому у маломобильных пенсионеров. Также «серебряные волонтеры» будут вязать для нуждающихся, они уже делали это во время паводка. Теплые вязаные вещи тогда передавали жителям подтопленных районов, оставшихся без всего.