К саратовскому памятнику архитектуры начали пристраивать мансарду

Масштабным изменением объекта культурного наследия местного значения («Дом жилой, конец XIX — начало XX вв.»), возмутились участники группы «Типичный Саратов» ВКонтакте. Здание также включенов единый Госреестр объектов культурного наследия народов России , начались работы по возведению мансарды.

По словам пресс-секретаря саратовского отделения ОНФ Людмилы Росенко, организация не причастна к строительным работам, так как только арендует помещение у представительства главы Чечни. В представительстве предоставить оперативный комментарий по данному вопросу не смогли.

В управлении по охране объектов культурного наследия области корреспонденту ИА«Свободные новости» не стали отвечать на вопрос, согласовывались ли с надзорными органами работы в здании на Киселева. Сотрудница ведомства лишь предложила написать официальный запрос информации.

Напомним, представительство главы Чечни открылина Киселева осенью прошлого года. До этого здание отреставрировали.