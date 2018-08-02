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К саратовскому памятнику архитектуры начали пристраивать мансарду
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К саратовскому памятнику архитектуры начали пристраивать мансарду 

Свободные новости 55 минут назад
Фото: Свободные новости
На крыше здания №74 по улице Киселева в Саратове, в котором располагаются региональное отделение ОНФ и представительство главы Чеченской республики в Саратовской области, строится большая мансарда.
Масштабным изменением объекта культурного наследия местного значения («Дом жилой, конец XIX — начало XX вв.»), возмутились участники группы «Типичный Саратов» ВКонтакте. Здание также включенов единый Госреестр объектов культурного наследия народов России, начались работы по возведению мансарды.
По словам пресс-секретаря саратовского отделения ОНФ Людмилы Росенко, организация не причастна к строительным работам, так как только арендует помещение у представительства главы Чечни. В представительстве предоставить оперативный комментарий по данному вопросу не смогли.
В управлении по охране объектов культурного наследия области корреспонденту ИА«Свободные новости» не стали отвечать на вопрос, согласовывались ли с надзорными органами работы в здании на Киселева. Сотрудница ведомства лишь предложила написать официальный запрос информации.
Напомним, представительство главы Чечни открылина Киселева осенью прошлого года. До этого здание отреставрировали.
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