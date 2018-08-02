18 из 126: в Оренбуржье проверяют качество воды в пляжной зоне

Роспотребнадзоре провели промежуточный мониторинг качества воды в пляжных зонах.

По итогам, 10 проб из 499 не соответствовали гигиеническим нормам, в том числе: в Оренбурге (р. Урал в районе пляжа Остров); в Гайском г.о. (Культурный пруд), в Акбулакском районе (р. Илек) у п. Акбулак и с. Заилекское, в Шарлыкском районе (р. Неть) у с. Мустафино, в Соль-Илецком г.о. (р. Илек) у с. Тамар-Уткуль. При повторных исследованиях вода в этих точках соответствовала гигиеническим нормам.

Отмечается, что из привычных для жителей региона 126 мест для купания лишь 18 получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные относятся к «диким» или бесхозным — ответственность за них никто не несет.

В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что качество воды в местных водоемах может быть нестабильным в течение летнего сезона и рекомендуют выбирать для отдыха только оборудованные места купания.