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18 из 126: в Оренбуржье проверяют качество воды в пляжной зоне
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18 из 126: в Оренбуржье проверяют качество воды в пляжной зоне 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
В Роспотребнадзоре провели промежуточный мониторинг качества воды в пляжных зонах.
По итогам, 10 проб из 499 не соответствовали гигиеническим нормам, в том числе: в Оренбурге (р. Урал в районе пляжа Остров); в Гайском г.о. (Культурный пруд), в Акбулакском районе (р. Илек) у п. Акбулак и с. Заилекское, в Шарлыкском районе (р. Неть) у с. Мустафино, в Соль-Илецком г.о. (р. Илек) у с. Тамар-Уткуль. При повторных исследованиях вода в этих точках соответствовала гигиеническим нормам.
Отмечается, что из привычных для жителей региона 126 мест для купания лишь 18 получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные относятся к «диким» или бесхозным — ответственность за них никто не несет.
В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что качество воды в местных водоемах может быть нестабильным в течение летнего сезона и рекомендуют выбирать для отдыха только оборудованные места купания.
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