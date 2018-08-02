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Китай создает научно-исследовательский центр по разработке авиационных двигателей и газотурбин
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Китай создает научно-исследовательский центр по разработке авиационных двигателей и газотурбин 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Пекин, 2 августа /Синьхуа/ — Пекинский авиакосмический университет /ПАУ, «Beihang University»/ объявил в среду о создании научного центра, специализирующегося на фундаментальных исследованиях авиационных двигателей и газовых турбин.
"Миссия нового центра заключается в том, чтобы внести вклад в осуществление самостоятельных инноваций Китая в ключевых сферах для развития страны, " сказал ректор ПАУ Сюй Хуэйбинь.
Основателями данного центра являются университет Цинхуа, Институт инженерной теплофизики Академии наук Китая и ряд других ведущих научно-исследовательских организаций и предприятий сферы разработки авиадвигателей и газотурбин.
Усилия нового центра будут сосредоточены на проведении фундаментальных исследований, подготовке специалистов, строительстве необходимых научных объектов, расширении международного сотрудничества и инновациях в механизмах управления, сказал Сюй Хуэйбинь.
Производство авиадвигателей является «болевой точкой» для развития авиационной промышленности Китая. В связи с этим их разработка включена в список ключевых научно-технических проектов страны.
В 2016 году Китай создал корпорацию AECC /"Aero Engine Corporation of China"/ с целью создания собственного производителя авиационных двигателей мирового класса. -0-
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