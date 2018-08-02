Волгоградская санавиация перевезла с начала 2018 года 175 человек

Воздушная скорая помощь перевезла с начала 2018 года 175 пациентов, среди которых 28 — дети. Все они были доставлены в клиники Волгограда из отдаленных районов региона.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, эвакуация проводилась из 23 районов региона. Чаще всего на вертолете доставляют пациентов с диагнозом «острый коронарный синдромом». Кроме того, нередко санавиация нужна для пострадавших в ДТП, людей с ожогами и инсультами.

В санавиации Волгоградской области работают девять врачей, а также 14 медсестер и фельдшеров. Все они перед тем, как попасть в воздушную скорую помощь, прошли специальные курсы повышения квалификации.

В 2017 году вертолет совершил 200 экстренных вылетов. В 2018 году на его использование заключен контракт на два года. Напомним, вертолет поступил на вооружение медицины Волгоградской области в минувшем году — регион первым в России получил спецтехнику в рамках федерального проекта по развитию санавиации.

Для работы вертолета в Волгограде предусмотрено по одной площадке на территории больницы №25 и кардиологического центра. В районах области для посадки санавиации оборудовано 33 спецтерритории.