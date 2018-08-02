«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тыс. рублей

К приставам обратилась жительница Читы , рассказавшая, что ей приходят СМС-сообщения от неустановленных лиц, в которых содержатся оскорбления и требования оплатить задолженность. Ранее женщина оформила микрозайм в организации ООО МКК «Бутик финансовых решений», работавшей под брендом «РосДеньги». Микрозайм выплатить вовремя она не смогла.

Приставы провели проверку и установили, что коллекторы находятся в Тольятти и фактически осуществляют деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности, не состоя при этом в соответствующем реестре ФССП России , чем нарушают закон.

В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организации был назначен административный штраф в 200 тыс. рублей.