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50 человек отравились на теплоходе в Ладожском озере
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50 человек отравились на теплоходе в Ладожском озере 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пассажиров теплохода.
Как пишет Российская газета, следователи возбудили уголовное дело по факту массово отравления на круизном теплоходе «Лунная соната». Одного пострадавшего пришлось госпитализировать, всего же на судне находится свыше 270 пассажиров и 120 членов экипажа.
Маршрут круизного теплохода проходит через Ладожское и Онежское озера и длится около недели. Несколько дней назад судно вышло из Петербурга, прошло через Валаам и Сортавалу. Отправление произошло в районе Старой Ладоги и сейчас круиз уже вышел из расписания, ведь дальше судно должно было направиться в Петрозаводск и Кижи.
Число пассажиров, официально признанных потерпевшими, уже превысило 50 человек. Но, как говорят в Северо-Западном следственном управлении, эта цифра может увеличиться. На месте работают 13 следователей и три криминалиста.
Они опрашивают пассажиров, люди пишут заявления: характерные симптомы отравления появились у всех, кто 1 августа ужинал в ресторане на теплоходе. Свою проверку по факту случившегосяя начала и Северо-Западная транспортная прокуратура.
Возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержана директор ресторана.
По материалам: ptzgovorit.ru
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