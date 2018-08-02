50 человек отравились на теплоходе в Ладожском озере

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пассажиров теплохода.

Как пишет Российская газета , следователи возбудили уголовное дело по факту массово отравления на круизном теплоходе «Лунная соната». Одного пострадавшего пришлось госпитализировать, всего же на судне находится свыше 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

Маршрут круизного теплохода проходит через Ладожское и Онежское озера и длится около недели. Несколько дней назад судно вышло из Петербурга , прошло через Валаам и Сортавалу. Отправление произошло в районе Старой Ладоги и сейчас круиз уже вышел из расписания, ведь дальше судно должно было направиться в Петрозаводск и Кижи.

Число пассажиров, официально признанных потерпевшими, уже превысило 50 человек. Но, как говорят в Северо-Западном следственном управлении, эта цифра может увеличиться. На месте работают 13 следователей и три криминалиста.

Они опрашивают пассажиров, люди пишут заявления: характерные симптомы отравления появились у всех, кто 1 августа ужинал в ресторане на теплоходе. Свою проверку по факту случившегосяя начала и Северо-Западная транспортная прокуратура.

Возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержана директор ресторана.