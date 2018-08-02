Дмитрий Абрамов, СГЭУ: «Стратегическая сессия дает новые возможности»

Он стал участником стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона», прошедшей во вторник, 31 июля.

"Стратегическая сессия дает новые возможности и перспективы для роста. Ведь коммуникация — это главное, что сейчас есть. То, как вы умеете эмоционально заряжать людей, вовлекать их в свою деятельность, дает вам возможности для реализации своих идей. И стратегическая сессия — хорошая площадка для того, чтобы научиться это делать. Для Самары это очень важно, потому что она обладает большим человеческим потенциалом, и его нужно наращивать", — рассказал Дмитрий Абрамов

Напомним, стратегическая сессия прошла в формате трех секций: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций приняли участие глава региона Дмитрий Азаров , представители московской школы управления «Сколково», РАНХиГС , АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.

По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона.

Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления «Сколково», а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи. Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.