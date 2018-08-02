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Дмитрий Абрамов, СГЭУ: «Стратегическая сессия дает новые возможности»
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Дмитрий Абрамов, СГЭУ: «Стратегическая сессия дает новые возможности» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Он стал участником стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона», прошедшей во вторник, 31 июля.
"Стратегическая сессия дает новые возможности и перспективы для роста. Ведь коммуникация — это главное, что сейчас есть. То, как вы умеете эмоционально заряжать людей, вовлекать их в свою деятельность, дает вам возможности для реализации своих идей. И стратегическая сессия — хорошая площадка для того, чтобы научиться это делать. Для Самары это очень важно, потому что она обладает большим человеческим потенциалом, и его нужно наращивать", — рассказал Дмитрий Абрамов.
Напомним, стратегическая сессия прошла в формате трех секций: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления «Сколково», РАНХиГС, АНО «Россия — страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций и просто активные граждане.
По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона.
Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления «Сколково», а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Это уже третья тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи. Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.
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