Алексей Комиссаров: «Идеи, озвученные на стратегической сессии, могут быть полезны для всей страны»

«Сегодня, в начале кадровой сессии, была запущена информационная платформа „Кадросфера“, и за время работы сессии в ней зарегистрировались уже более ста человек. По результатам опросов, положительное влияние платформы „Кадросфера“ отметили более 91% участников, желание участвовать в активностях, предлагаемых платформой, выразили более 80% участников. По результатам работы площадки семь проектов уже загружены на эту платформу», — подвел небольшой итог работы Алексей Комиссаров и добавил, что «Лидеры России» предлагают главе региона Дмитрию Азарову рассмотреть возможность для Самарской области стать стартовой площадкой для реализации пилотного проекта по разработке стратегии регионального развития с использованием тех методов, которые предлагались на сессии.

Также Алексей Комиссаров заметил, что его очень впечатлили и порадовали те участники сессии, которые придумывали проекты. «Просто потрясающие ребята: и совсем молодые, и не совсем молодые — все были одинаково воодушевленные, активные, творческие, с интересными идеями и проектами», — поделился впечатлением Алексей Комиссаров и добавил, что многие идеи записал себе и планирует с коллегами их доработать и, возможно, даже довести до реализации на федеральном уровне.

Также руководитель АНО «Россия — страна возможностей»отметил, что глава региона Дмитрий Азаров, принимавший участие в работе сессии, в своем выступлении указал на необходимость неформального подхода к поиску профессионалов и талантов.

"Во вновь созданной организации «Россия — страна возможностей» мы как раз этим и занимаемся. У Самарской области таких возможностей много, и работа организована так, чтобы это было живо, с конкретным результатом. Это вдохновляет!" — заявил Алексей Комиссаров, а в завершение отметил, что после участия в сессии, которая показала и подход руководства, и заинтересованность самих граждан, в том числе молодежи, в повышении качества жизни в регионе, у него нет совершенно никаких сомнений в том, что Самарская область будет впереди других регионов по многим показателям.

Напомним, стратегическая сессия прошла в формате трех секций: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций приняли участие глава региона, региональные и федеральные эксперты, общественники и просто активные жители региона.

По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона. Одним из итогов работы сессии стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления «Сколково», а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

Это уже третья тематическая сессия за последний месяц, всего же до конца лета планируется провести семь сессий. Результатом их работы должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.