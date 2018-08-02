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Монстры в которых никто не верил, пока они не попали на видео
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Монстры в которых никто не верил, пока они не попали на видео 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Кто может знать, что скрывает от нас океан? 5 апреля 2013 года студенты вышли в море на яхте и встали на якорь. Назад не вернулся никто, зато спасатели обнаружили пугающую запись.
Что-то невероятно сильное таранит борт судна, пробивает его и топит. Обследовав останки ученые развели руками. Единственным созданием, способным на такое, был древний мегалодон — древняя гигантская суперакула.
По мнению некоторых криптобиологов, эта невероятное ископаемое все еще обитает где-то в глубинах океана. Может быть, именно мегалодон и несет ответственность за гибель яхты. В принципе, мегалодон и в самом деле мог дожить до наших дней.
18 декабря 1943 года торпедный катер, сопровождавший английскую подводную лодку, сделал снимок подводного создания, размеры которого превышали 30 метров.
На данный момент мы исследовали лишь 30% всей территории Мирового океана. Судя по всему, ученых ждет еще очень много сюрпризов.
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