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СК: Более ста человек отравились на круизном теплоходе в Ленобласти
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СК: Более ста человек отравились на круизном теплоходе в Ленобласти 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Более ста человек пострадали от пищевого отравления на круизном теплоходе «Лунная соната» в Ленобласти, сообщил начальник Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Сергей Сазин.
Среди пострадавших есть несовершеннолетние, в частности, подросток 15 лет, который был госпитализирован в районную больницу. Его состояние оценивается как среднее стабильное.
Теплоход, принадлежащий судоходной компании «Созвездие», совершал речной круиз по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург. На судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Пассажиры стали массово жаловаться на симптомы отравления 1 августа.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Большинство лиц уже допрошены, заверил Сазин.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что директор ресторана, где ели пассажиры «Лунной сонаты», задержана.
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