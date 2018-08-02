СК: Более ста человек отравились на круизном теплоходе в Ленобласти

Более ста человек пострадали от пищевого отравления на круизном теплоходе «Лунная соната» в Ленобласти , сообщил начальник Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Сергей Сазин.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние, в частности, подросток 15 лет, который был госпитализирован в районную больницу. Его состояние оценивается как среднее стабильное.

Теплоход, принадлежащий судоходной компании «Созвездие», совершал речной круиз по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург. На судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Пассажиры стали массово жаловаться на симптомы отравления 1 августа.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Большинство лиц уже допрошены, заверил Сазин.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что директор ресторана, где ели пассажиры «Лунной сонаты», задержана.