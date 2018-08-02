Верховный суд Башкирии поддержал требования «Патриотов России» относительно КПРФ

Вчера Верховный суд Башкирии вынес решение удовлетворить административную жалобу Регионального отделения партии «Патриоты России» о признании недействительным заверение Центризбиркомом Башкирии списка, выдвинутого местным КПРФ . Об этом ГорОбзор.ру сообщил председатель «Патриотов России» Загир Хакимов.

— Слушание прошло нормально. В своем исковом заявлении мы просили признать факт нарушения и устранить его. В ходе заседания ответчики признали, что факт нарушения при составлении списков было, более того они это исправили. Это подтвердил и члены ЦИК Башкирии, которые присутствовали в суде. 28 июля решением ЦИК кандидатов в двух спорных группах исключили из списка. Требования, которые выставлялись, выполнены и суд прекратил делопроизводство, — рассказал он.

Хакимов отметил, что «Патриоты России» не ставили перед собой задачу снять КПРФ с выборов.

— У нас была формулировка жалобы такая, чтобы признали нарушение и устранили его. Я считаю, что не должно быть никаких «священных коров», закон должен быть для всех одинаков, — объяснил председатель партии.

Напомним, 28 июля на партийном пленуме башкирский реском КПРФ исключил из списка претендентов в Курултай республики двух своих кандидатов — в Усенской и Иремельской региональных группах.

Добавим, что вопреки требованию п. 7 ст. 97.2 регионального кодекса о выборах, в этих группах КПРФ выдвинула по одному кандидату, хотя кодекс требует выдвижения как минимум двух.

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