Более 21 тыс. светодиодных фонарей установят в Москве до конца года

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Более 21 тысячи уличных фонарей со светодиодными лампами установят во всех округах Москвы до конца года. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, более 19 тыс. фонарей установят дополнительно, и около 2 тыс. опор будет оборудовано взамен старых.

"Всего в Москве более 560 тыс. источников функционального освещения. Также около 300 тысяч осветительных приборов задействовано для архитектурно— художественной подсветки зданий и ландшафтного освещения. При этом порядка 30 процентов от общего количества объектов наружного освещения уже работают на светодиодных лампах", — цитирует портал слова главы департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева

По его словам, новые фонари во дворах жилых домов и образовательных учреждений, на спортивных и детских площадках будут светить теплым белым светом. При обновлении наружного освещения используются только энергосберегающие светодиодные лампы, высота опор будет составлять от пяти до девяти метров.