Сто лет без ремонта. Живые заложники исторической застройки Владивостока

По официальным данным, более 40% населения краевого центра живут в домах возрастом более 45 лет.

Ввиду особых приморских климатических условий — высокая влажность, морская эрозия, туманы и частые осадки — они изнашиваются быстрее, чем в средней полосе России . Хрущёвки 1960-х годов предназначались для проживания в них в течение 20-30 лет. Есть ещё так называемая историческая застройка, многие из домов которой капитально не ремонтировались больше ста лет, что приводит к обвалам стен. Пока обходится без жертв. По старым кварталам вроде Миллионки водят экскурсии. А как живут люди в подобных домах?

Сырой угол

Квартира семьи Ёлкиных официально признана непригодной к проживанию, но их преследуют странные обстоятельства. Двухэтажный дом на ул. Пионерской, 5 во Владивостоке 1918 г. постройки — архитектурный артефакт начала прошлого столетия. Сегодня вековое строение стало объектом судебных разбирательств.

Квартира № 7 Ёлкиных, расположенная на первом этаже дома, почти по окна ушла в землю. Стойкий запах сырости и затхлости в помещении не выветривается, даже если сутками держать окно и дверь открытыми. Стены снаружи дома и в квартире поражены грибком и плесенью.

По техническому паспорту квартиры 2012 г. физический износ помещения составлял 75%. Источник повышенной влажности — подвал с грунтовыми водами. По замыслу зодчих, спроектировавших дом, подвал — хранилище влаги на случай войны: во Владивостоке нет источников пресной воды, кроме нескольких родников и ключей. По словам жильцов, воду в подвале пить нельзя, но для стирки она пригодна.

За сто лет эксплуатации дом ни разу не видел капитального ремонта. Старая электропроводка в доме в ужасном состоянии. Изоляция оплавлена, провода провисли и местами оголены. Они не выдерживают нагрузки, из-за чего систематически происходят замыкания и возгорания. В доме деревянные лестницы, окна, перекрытия, полы и двери. В случае пожара они вспыхнут как порох… В доме нет централизованного отопления, воду жильцы берут в водозаборной колонке. Деревянный туалет расположен в 50 метрах от дома.

В 2015 г. техническое обследование дома произвела экспертная организация «Турмалин проект». В результате обследования установлено, что период эксплуатации чердачного перекрытия без капитального ремонта превышает эффективный период эксплуатации на 17 лет, засыпки шлаки — почти на 57 лет, дверных заполнений — более чем в 9 раз (на 87 лет), а окон — на 57 лет. Срок эксплуатации крыши без проведения капремонта превышает эффективный на 47 лет. Установили, что фактический износ конструкций крыши составлял 70%, а износ кровли — 15%. Износ дома — более 85%.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае », обследовали жилище Ёлкиных в июне 2017 г. Их решение: «условия проживания… не соответствуют „Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях“.

При этом в мае 2015 г. мэрия Владивостока признала квартиру №7 непригодной для жилья и предоставила Ёлкиным помещение в доме на ул. Луговой, 77-а. А затем новоявленное ТСЖ „Троицкое“, сформированное из жильцов пяти квартир дома на Пионерской… решило, что условия их жизни соответствуют цивилизованным нормам, и потребовало через суд признать недействительным распоряжение мэрии. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требование. И 28 марта 2018 г. решением мэрии №190-р квартира №7 признана пригодной для проживания!

Заключение о пригодности „семёрки“ подписали 17 членов межведомственной комиссии во главе с зампредседателя комиссии — начальником управления содержания жилищного фонда мэрии Григорием Пейхвассером. Следом комиссией по жилищным вопросам при администрации Владивостока было принято решение об отмене распоряжения о предоставлении благоустроенного жилья Елкиным. Мол, у них всё хорошо, и в улучшении жилищных условий они не нуждаются.

Сегодня Ёлкины вынуждены снимать жильё. Из-за холода и постоянной сырости в квартире №7 у Ольги Геннадьевны возникли проблемы со здоровьем. Они ещё надеются, что в их истории здравомыслие победит. В данный момент это вековое строение оказалось в центре скандала и стало объектом судебных разбирательств.

Что касается самого столетнего дома, то работы по ремонту крыши, фасада, электроснабжения здесь запланированы на 2020-2022 гг. Остальные работы по капремонту планируется провести в период 2041-2043 гг. Если дом к тому времени не сгорит или не развалится.

Не исключено, что этим людям, действительно, нравится жить в „нечеловеческих“ условиях. Но почему из-за их непонятной прихоти страдают здравомыслящие граждане?

Барак на Фонтанной

Увы, этот случай не единичный. Многие дома старого фонда существуют на грани, и в них люди живут.

В ночь на 21 апреля на Фонтанной, 18-б рухнула часть дома „исторической застройки“. Обошлось без пострадавших. Дом был аварийным, жильцов расселили, кроме семьи из семи человек. По словам архитекторов, барак на Фонтанной давно вышел за рамки всех мыслимых сроков эксплуатации.

— Ещё в 2015 году этот дом признали официально аварийным, и практически все квартиры уже были расселены, — пояснила директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко

— В доме зарегистрировано 16 человек, фактически проживала всего одна семья, — дополнил начальник управления по учёту и распределению жилой площади мэрии Владивостока Сергей Еремин . — Ей предоставлена квартира в маневренном фонде. В федеральную программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 г., этот дом не попал.

— Люди умирают от старости, а разве дома должны стоять вечно? — говорит заслуженный архитектор России Валентин Аникеев. — У каждого дома есть расчётный срок эксплуатации. В старых кирпичных домах начала века стены могут выстоять 120-150 лет, а перекрытия — деревянные, хлипкие — от силы 50-60 лет им дано. Не говоря о таких факторах, как высокая влажность, вероятность подмывания фундамента. Отстояло здание свой срок, вовремя не расселили, не снесли, вот и рухнуло. Окончились и сроки эксплуатации первых хрущёвок — панельных пятиэтажных домов. Панели закреплены друг другу на сварке закладных деталей. Их срок жизни около 50 лет. Когда ржавчина детали „доест“, строение сложился как карточный домик. Плохо смотрят чиновники за состоянием домов. Сохранить исторический облик возможно: вовремя делать капремонт, менять деревянные перекрытия на железобетонные. Сколько в Европе строений, которым несколько веков! Остаются фасады, стены, а „начинку“ обновляют.

Благодать для бабушки

А как же исторический центр, который так требует сохранить культурная общественность?

— Живу в самом центре Владивостока в аварийном доме более 40 лет, — жалуется пенсионерка с ул. Пограничной Зоя Сергеевна. — На ремонт денег нет. Крышу у строения сносит основательно. Сырость, грибок, и никаких удобств. Помню, был городской праздник, подошла к чиновнику — открыто пожаловаться, а он лишь улыбнулся в ответ: „Бабушка, ну что вам ещё? Посмотрите, сколько света и музыки! Как красиво!“ Вот и вся благодать.

Туристы, рискнувшие заглянуть в кварталы старого Владивостока в марте-апреле, испытывали определённый шок. Горы помоев вместо загадок Миллионки. „АиФ-Приморье“ рассказывал о том, как управляющая компания Фрунзенского района неожиданно бросила жильцов этих мест. В мэрии пожали плечами: пусть жильцы сами разбираются, а зампрокурора этого района С. Обухов предписал разобраться в ситуации жилищной инспекции. Речь шла о домах на ул. Семёновской, 8, 8а, 8б, 8в, 8г.

Руководитель созданной не без участия мэрии общественной организации „Домовой контроль“ Наталья Войновская, успевшая ранее поработать вице-мэром, пояснила, что имевшийся договор можно расторгать в одностороннем порядке и что жильцы сами должны определиться с управлением домами.

Так что пока старый фонд в городе — никакой не „культурный кластер“, а гетто, как прозвали район ещё в 1980-е.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Экскурсовод, член клуба „Владивостокская крепость“ Виталий Козько:

— Создайте инфраструктуру. Переселите людей из ветхих жилищ в современные дома, а на их месте наведите порядок, откройте кафе, театры, выставочные залы. Не надо выдумывать велосипед, посмотрите, как воссозданы старые кварталы в Китае , как эти уголки уютны и обаятельны, и сделайте точно так же. Тогда и туристы туда пойдут, вложенные деньги оправдаются.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— Нам нужно сохранить наше историческое наследие. Оно отражает многонациональный характер Владивостока и особенности переплетения русской и азиатской культур, гармонично существующих в городе второе столетие. Важно не только сохранить уникальный архитектурный облик приморской столицы, но и вдохнуть новую жизнь в исторические кварталы города. Пилотным проектом станет возрождение Владивостокской Миллионки, она станет новым туристическим центром. В городе есть несколько таких участков, реновация которых способна значительно его преобразить.

ЦИФРЫ

Если износ здания составляет 65% для деревянных домов и 70% — для каменных, оно признаётся ветхим.