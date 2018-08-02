Алкоголь разрешат продавать в интернете 

Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж алкогольной продукции в интернете с 2019 года. Об этом пишет газета «Известия».
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес этот документ в правительство на одобрение.
С 2019 года Минфин предложил допустить в Сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. Торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru. При этом, в лицензии компании придется указывать доменное имя магазина в интернете.
По словам Силуанова, законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. При этом, с Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Также ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.