Алкоголь разрешат продавать в интернете

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес этот документ в правительство на одобрение.

С 2019 года Минфин предложил допустить в Сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. Торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru. При этом, в лицензии компании придется указывать доменное имя магазина в интернете.