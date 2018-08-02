Ещё
На Урале женщина поплатилась свободой из-за алиментов для сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале женщина поплатилась свободой из-за алиментов для сына 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Жительница Свердловской области поплатилась свободой из-за алиментов для сына. Женщина не устраивалась на работу и активно уклонялась от ответственности за содержание ребенка, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, жительница Верхотурья задолжала по алиментам для сына порядка 800 тыс. рублей. Судебный пристав составил в отношении свердловчанки административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Однако горе-мать решила во что бы то ни стало избежать ответственности: она нигде не работала и не желала трудоустраиваться, не встала на учет в центр занятости, не выплачивала алименты и к субедным приставам не являлась.
По решению Новолялинского районного суда женщину признали виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей». Свердловчанка должна была отработать 10 месяцев исправительных работ, а 5% от ее зарплаты должны были пойти в счет государства. Но исполнять приговор мать также не собиралась. После этого в судебной инстанции решили изменить наказание и приговорили должницу к трем месяца лишения свободы. Теперь у женщины, похоже, будет время на то, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь.
АиФ Урал: последние новости
Опасен ли вирус африканской чумы свиней для свердловчан? «Гибкий» оппозиционер. Тот, для кого политика – бизнес «Толпа неистово хохотала». Жестокость и зверства Гражданской войны на Урале
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона112
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками70
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах76
Украинские военные заявили о масштабном «котле»82
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью799
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение