На Урале женщина поплатилась свободой из-за алиментов для сына

Жительница Свердловской области поплатилась свободой из-за алиментов для сына. Женщина не устраивалась на работу и активно уклонялась от ответственности за содержание ребенка, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, жительница Верхотурья задолжала по алиментам для сына порядка 800 тыс. рублей. Судебный пристав составил в отношении свердловчанки административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Однако горе-мать решила во что бы то ни стало избежать ответственности: она нигде не работала и не желала трудоустраиваться, не встала на учет в центр занятости, не выплачивала алименты и к субедным приставам не являлась.

По решению Новолялинского районного суда женщину признали виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей». Свердловчанка должна была отработать 10 месяцев исправительных работ, а 5% от ее зарплаты должны были пойти в счет государства. Но исполнять приговор мать также не собиралась. После этого в судебной инстанции решили изменить наказание и приговорили должницу к трем месяца лишения свободы. Теперь у женщины, похоже, будет время на то, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь.