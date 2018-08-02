В России впервые оправдали призывника-уклониста, пишут СМИ

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . В России в первый раз вынесли оправдательный приговор призывнику по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы (АГС), пишет «Коммерсант».

По данным издания, житель Ростовской области Константин Титов должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» в другом городе. Однако руководство учреждения не смогли предоставить молодому человеку общежитие, из-за чего ему пришлось отказаться от поездки и обратиться в суд.

После того, как Титов проиграл предыдущую гражданскую тяжбу, военкомат передал его документы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела о неоднократном уклонении от службы. Однако суд Волгодонска вынес постановление, в соответствии с которым обязал военкомат выдать Титову новое предписание и билет до места прохождения АГС, а сотрудников дома престарелых — обеспечить призывника общежитием.

Также суд не нашел умысла в действиях Титова по отсрочке начала службы и отменил подписку о невыезде. Кроме того, молодой человек сможет взыскать с военных компенсацию за имущественный и моральный ущерб в случае, если апелляция прокуратуры Волгодонска о «несправедливом оправдании» не будет удовлетворена.