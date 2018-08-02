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Оправдан первый не явившийся на службу призывник
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Оправдан первый не явившийся на службу призывник 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростовской области впервые вынесли оправдательный приговор по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы. Как пишет газета «Коммерсант», призывник Константин Титов для прохождения службы в мае 2017 года был обязан прибыть в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса. Однако в ходе переписки с учреждением выяснилось, что общежитие, положенное призывнику по закону, выделить ему не могут, а снимать жилье Титову было не по карману. Тогда он обратился в гражданский суд, который вынес приговор не в его пользу, а военкомат передал его документы в Следственный комитет, поскольку призывник не приступил к гражданской службе. Однако другой суд оправдал молодого человека. В действиях Титова не было обнаружено умысла отсрочить службу.
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