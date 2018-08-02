Убить себя за свой счёт. Парасейлинг унёс две жизни в Хасанском районе

Часто люди, поднимаясь в воздух над океаном, не отдают себе отчёт, что только что, случайно, в пылу азарта они стали участниками экстремального вида спорта. Предприниматели, зазывающие на парашют — парасейлинг, далеко не тренеры, часто они действуют нелегально, не заботясь о безопасности клиента. В прошлом году подобная беспечность унесла жизни двоих людей. В этом — ещё двоих.

Летим на авось

В разгар летнего сезона в селе Андреевке случилась трагедия на парашюте. По сообщению следственного комитета по Приморскому краю , мужчина и женщина решили воспользоваться услугами проката, оплатив за «развлечение» 2 500 рублей.

— Привлечённые к оказанию данной услуги лица, не зафиксировали их к страховочному жилету и подвесной системе парашюта, — комментирует старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ по связям со СМИ Аврора Римская. — При подъёме на высоту не менее 50 метров над морем мужчина и женщина упали на водную поверхность. В результате полученных повреждений отдыхающие погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Немного ранее « АиФ — Приморья» рассказывал об аналогичном ЧП, произошедшим прошлым летом в том же Хасанском районе, в селе Рязановка. Мужчина, взмыв на парашюте на приличную высоту, резко упал в воду и погиб. В ходе расследования выяснилось, предприниматель не имел ни лицензии на данный вид деятельности, ни документов о техническом состоянии аттракциона.

— Указанная деятельность относится к экстремальному виду спорта, её осуществление возможно только при наличии опытного руководителя полётов с помощниками, точного плана: от взлёта до посадки, согласованного в деталях со всеми участниками и обслуживающей бригадой, а также экипажем катера, — отметила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина

То есть, никакого инструктажа собственник аттракциона не проводил? И, возможно, слабо разбирался в работе системы прицепа-парашюта. Приговор районного суда вынесен: 2 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. С возмещением ущерба в размере 972 тысячи рублей. Фактически преступник отделался штрафом, избежав реального уголовного срока.

Вода ошибок не прощает

— В Андреевке наши парашютные аттракционы, — ответил по телефону представитель компании, снабжающий пляжи и базы экстремальной техникой, не называя своих имени и фамилии. Он сильно удивился, узнав о гибели людей, поспешно свалив всё на местных прокатчиков, которые «получают технические паспорта на месте».

— Вы предлагаете водные аттракционы, парасейлинг? — спрашиваю у владельца турбазы.

— Парашюты? Нет! — испуганно отвечает мужчина. — Ну их к чёрту, люди разбиваются один за другим! Он же уточнил, что собственники аттракциона лишь платят за нахождение на пляже. Документацию и лицензию на технику не предоставляют.

— Владельцы баз и пляж уже не хотят с ними связываться, потому что в случае ЧП будут отвечать, — рассказывает главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий . — Прокатчики уходят за пределы пляжных зон, заманивая наивных клиентов. Скажу больше, незадолго до того, как произошла трагедия в Андреевке, инспекторы МЧС Хасанского участка составили протокол в отношении незарегистрированного плавсредства. Как только они уехали, бурная деятельность возобновилась. К неразумным гражданам азарт приходит во время купания, а хуже всего, после возлияния алкоголя. Им кажется, что море по колено, но вода ошибок не прощает. Это безрассудство идти на такой риск.

— Если люди хотят воспользоваться экстримом, пусть хотя бы попросят документы, подтверждающие легальность подобной услуги, — добавляет Елена Телегина. — С жалобами обращайтесь в полицию, Роспотребнадзор

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Председатель Приморской федерации парашютного спорта Игорь Иващенко

— К профессиональным парашютистам это не имеет никакого отношения. Сам в подобных мероприятиях не участвовал, и никому не советую: нет никакой возможности проверить уровень подготовки организаторов. Если они и покажут какие-то документы, вы вряд ли разберетесь. Получается, это лотерея за ваш счёт. Спортсмены-парашютисты понимают, чем рискуют, страхуют ответственность, имеют технический регламент. Но глупо поехать отдыхать, и за свои же деньги себя убить. Странное времяпровождение.