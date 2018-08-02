Ещё
Житель Ижевска незаконно зарегистрировал 22 человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Ижевска незаконно зарегистрировал 22 человека 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска незаконно зарегистрировал 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
«Кроме того, им фиктивно поставлены на учет по месту пребывания в Российской Федерации 16 иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Суд назначил мужчине штраф в размере 120 000 рублей.
«В настоящее время фиктивная регистрация всем лицам аннулирована, они сняты с учета», — заключили в пресс-службе.
Всего за первые шесть месяцев 2018 года выявлены 18 фактов фиктивной регистрации и постановки граждан на учет.
ИА «Сусанин»: последние новости
Удмуртия в минуту: главные новости недели «Умный город»: жителям Глазова предложили определить направления развития города Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах29
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью768
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками7
«У погибших россиян был шанс на спасение»50
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР309
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение