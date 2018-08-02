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В Уфе из ямы вызволили 83-летнего мужчину
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В Уфе из ямы вызволили 83-летнего мужчину 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Во вторник, 31 июля, за помощью к спасателям обратился 83-летний житель Уфы. Как сообщает Управление гражданской защиты, пенсионер провалился в яму в три метра глубиной.
Мужчина возвращался домой с электрички. Уфимец решил сократить путь и перелез через забор. Он оказался на заброшенной территории, которая завалена мусором, деревьями и ветками. Пенсионер пошел к дому, однако оступился и упал в яму. Выбраться самостоятельно у него не было возможности.
— Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и лестницы спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь, наложили шину, извлекли из 3-метровой ямы и транспортировали до автомобиля «скорой», — сообщили в Управлении гражданской защиты.
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