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Более 1,5 тыс. самомоющихся мусоропроводов установили в Москве с 2015 г.
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Более 1,5 тыс. самомоющихся мусоропроводов установили в Москве с 2015 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 1,5 тыс. самомоющихся мусоропроводов установлено в Москве по программе капитального ремонта с 2015 г. Об этом Агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.
«В рамках региональной программы Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы с начала реализации региональной программы капитального ремонта (в 2015 г.) проведена замена более 1,5 тыс. мусоропроводов, расположенных в местах общего пользования. При замене устанавливаются мусоропроводы с моющими устройствами. Ствол мусоропровода промывается специальными составами», — уточнили в пресс-службе.
Новые мусоропроводы имеют малый вес. Внутренний ствол мусоропровода выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность легкой промывки и устойчивость к коррозии. Слой шумоизоляции практически полностью исключает шумы при сбросе мусора.
В пресс-службе фонда напомнили, что в Москве расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным ЖК РФ. Всего выполняется до 15 видов работ: наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов осуществляется ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов. С прошлого года в рамках капитального ремонта осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, а с 2018 г. включен ремонт подъездов.
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