Более 1,5 тыс. самомоющихся мусоропроводов установили в Москве с 2015 г.

Более 1,5 тыс. самомоющихся мусоропроводов установлено в Москве по программе капитального ремонта с 2015 г. Об этом Агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

«В рамках региональной программы Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы с начала реализации региональной программы капитального ремонта (в 2015 г.) проведена замена более 1,5 тыс. мусоропроводов, расположенных в местах общего пользования. При замене устанавливаются мусоропроводы с моющими устройствами. Ствол мусоропровода промывается специальными составами», — уточнили в пресс-службе.

Новые мусоропроводы имеют малый вес. Внутренний ствол мусоропровода выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность легкой промывки и устойчивость к коррозии. Слой шумоизоляции практически полностью исключает шумы при сбросе мусора.