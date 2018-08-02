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Опубликован график подвоза воды в Ленинский и Кировский районы
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Опубликован график подвоза воды в Ленинский и Кировский районы 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Для жителей Ленинского и Кировского районов Саратова, которые остались без водоснабжения до 3 августа, организован подвоз воды, соощаетпресс-служба администрации Саратова.
График работы автоцистерн на сегодня, 2 августа, следующий:
Моторная, 10 (10.00 — 12.00);
2-я Прокатная, 31 (12.30 — 14.30);
Ипподромная, 9 (17.00 — 19.00);
Шехурдина, 46 (13.00 — 15.00);
Куприянова, 7 (15.30 — 17.30);
Тулайкова, 5 «А» (18.00 — 19.30).
Подвоз технической воды организует МБУ «Дорстрой» с 10.00 до 12.00 на к дому №5А по улице Тулайкова, и №9 по улице Ипподромной, а также с 14.00 до 16.00 к дому №10 по улице Моторной.
Чиновники напоминают, что отключение связано с планово-предупредительным ремонтом сетей ООО«КВС» и заменой запорного оборудования. Подача воды на водовод диаметром 400 миллиметров по улице Шухурдина остановлена сегодня в 7.00, отключение продлится до 5.00 3 августа.
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