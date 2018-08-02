Опубликован график подвоза воды в Ленинский и Кировский районы

Для жителей Ленинского и Кировского районов Саратова , которые остались без водоснабжения до 3 августа, организован подвоз воды, соощаетпресс-служба администрации Саратова.

График работы автоцистерн на сегодня, 2 августа, следующий:

Моторная, 10 (10.00 — 12.00);

2-я Прокатная, 31 (12.30 — 14.30);

Ипподромная, 9 (17.00 — 19.00);

Шехурдина, 46 (13.00 — 15.00);

Куприянова, 7 (15.30 — 17.30);

Тулайкова, 5 «А» (18.00 — 19.30).

Подвоз технической воды организует МБУ «Дорстрой» с 10.00 до 12.00 на к дому №5А по улице Тулайкова, и №9 по улице Ипподромной, а также с 14.00 до 16.00 к дому №10 по улице Моторной.

Чиновники напоминают, что отключение связано с планово-предупредительным ремонтом сетей ООО«КВС» и заменой запорного оборудования. Подача воды на водовод диаметром 400 миллиметров по улице Шухурдина остановлена сегодня в 7.00, отключение продлится до 5.00 3 августа.