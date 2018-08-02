Тихая охота со смартфоном: приложения для оренбургских грибников

Ходить в лес за грибами — традиционная русская забава, в которой знания и опыт всегда играли почти решающую роль. О грибных местах по большому секрету сообщали из уст в уста, новички учились различать грибы и ходить по лесу под руководством «бывалых», а рецепты приготовления передавались по наследству. Сейчас, наряду с ножиком, корзинкой и средством от комаров, смартфон стал одним из главных атрибутов любителей тихой охоты. Информацию о благодатных полянках нежадные грибники выкладывают в соцсетях, а приложения помогают найти, распознать, не потеряться и законсервировать. Вместе с экспертами МТС мы сделали обзор интернет-сервисов, чтобы лето-2018 стало для вас грибным.

Начинаем с основ

Помочь изучить теорию грибной науки поможет приложение «Справочник грибника». В разделе «Статьи о грибах» есть всё, начиная от советов начинающим грибникам и заканчивая рекомендациями о том, как распознать грибное отравление и оказать первую помощь.

Каждый гриб здесь классифицирован по признаку съедобности и очень подробно описан — внешний вид, особенности, ареал произрастания. Кроме того, в приложении доступен грибной календарь — разработчики вынесли сроки созревания каждого гриба в отдельную таблицу, по которой быстро и легко ориентироваться.

Переходим к практике

Когда теория изучена, можно идти на практику в лес, где заблудиться — проще простого. Причём грешат этим не только начинающие, но и опытные грибники. Ежегодно спасатели выводят из лесов России тысячи незадачливых тихих охотников. Потерять в лесу можно и машину — такие случаи достаточно часто происходят.

Если навигатора у вас нет и поход за грибами ожидается не очень дальний, попробуйте воспользоваться программой «Я иду домой Lite». Приложение запускает соединение с GPS сразу после открытия, при этом, если карта местности, по которой вы планируете передвигаться, уже загружена, мобильный интернет можно смело отключать, тем самым значительно сокращая расход аккумулятора смартфона.

Для начала необходимо поставить точку там, где вы заходите в лес или, например, где оставляете машину. Приложение даст вам координаты этого места и предложит переименовать цель для удобства.

Трек начнет писаться самостоятельно, при этом выключен ли экран смартфона — роли не играет. Нашли полянку с грибами — можете также отметить эту цель, чтобы вернуться в любой момент (точки хранятся в памяти программы).

Чтобы попасть на место старта, нужно просто кликнуть на соответствующую точку и следовать голосовым подсказкам. Ну или просто следить на экране за тем, чтобы не сильно отклоняться от проложенного навигатором пути. При этом в любой момент можно посмотреть, какое расстояние осталось до цели и с какой скоростью вы двигаетесь.

Эксперт в кармане

Если вы начинающий грибник, то лучше, конечно, первое время ходить с опытным товарищем, который подскажет, какие грибы съедобны, а какие даже трогать не стоит. Но если такого товарища нет — на помощь опять придёт смартфон. Приложение «По грибы» достаточно точно определяет, какой гриб перед вами. Для этого можно воспользоваться как механическим способом (самостоятельно выбрав параметры гриба), так и автоматическим определением — по фото с места событий.

По фото приложение определит наиболее похожие варианты и покажет их внешний вид и характеристики для сравнения.

Внимание! Собирать нужно только те грибы, в съедобности которых вы уверены на 100%, — ведь отравление грибами почти всегда приводит к очень тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода. Смартфон может выступать только советчиком, но не истиной в последней инстанции.

Совета, кстати, можно также попросить и у коллег по тихой охоте в социальных сетях. Если не знаете, какой гриб перед вами, — выложите фотографию, например, в группу во «ВКонтакте» «Грибы — моё хобби» и ждите ответа. Делать это, скорее всего, придётся недолго — участники группы очень активны. Кроме того, в этой группе можно найти информацию о грибных местах, ягодах и лекарственных лесных травах, ну и, конечно, «хвастов», после которых хочется поскорее хватать корзинку и бежать за добычей.

Вкусное дело

Набрать грибов — половина дела, ведь их нужно ещё и приготовить. В интернете огромное количество приложений с рецептами, например«Блюда из грибов». Здесь очень удобная навигация и более 240 блюд с использованием грибов на выбор — словом, максимум информации и ничего лишнего.