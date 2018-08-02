Россия и прикаспийские государства будут сотрудничать в области транспорта 

Правительство России одобрило проект Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, сообщается на сайте кабмина.
Документ направлен на формирование и развитие региона Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия прикаспийских государств при международных перевозках.
Ранее Президент России Владимир Путин принял предложение Правительства о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В этой связи Министерство иностранных дел России в ходе переговоров о подписании указанной конвенции получило право вносить в её одобренный проект изменения, не имеющие принципиального характера.