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Россия и прикаспийские государства будут сотрудничать в области транспорта
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Россия и прикаспийские государства будут сотрудничать в области транспорта 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило проект Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, сообщается на сайте кабмина.
Документ направлен на формирование и развитие региона Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия прикаспийских государств при международных перевозках.
Ранее Президент России Владимир Путин принял предложение Правительства о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В этой связи Министерство иностранных дел России в ходе переговоров о подписании указанной конвенции получило право вносить в её одобренный проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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