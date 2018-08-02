Уральский лидер неоязычников попал под «уголовку» после ссоры с РПЦ

Лидер неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге Владимир Серга стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в экстремизме (ч.1 ст. 282 УК РФ), передает "Уралинформбюро"

По словам Владимира Серги, силовики нагрянули к нему с обысками ранним утром 26 июля. «Предполагаю, что инициатором выступает либо лицо, либо группа лиц связанных с одним из приходов РПЦ . Возможно приходом города Нижние Серги . Именно там два года (осень 2016 — весна 2017 года) назад, группа прихожан местного прихода написала заявление в городскую администрацию и местному прокурору с требованием закрыть Свят Место Всебога Перуна Световида (Объект охраняемый Конституцией РФ как памятник самобытной жизнедеятельности славянского народа). Дело дошло до того, что местный иерей пытался подговорить местных казаков на противозаконные действия: прийти и порубить Объект», — написал он в соцсети «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Владимир Серга также отмечает, что тогда же на него собрали некие материалы, которые передали на экспертизу на предмет экстремизма.

В ходе обысков у мужчины изъяли системные блоки, флешки, программные ключи, книги, календари, обереги, стяги. «Обыск длился 4 часа, конечно же в присутствии жены и ребенка малого. Далее составили протокол, опись к протоколу приложена не была. На мое требование составить опись сообщили и так сойдет — типа опечатали скопом. При подписании протокола отказали в собственноручном изложении своего недовольства», — рассказал Владимир Серга.

Затем его увезли на допрос, где предъявили два текста репоста в соцсети, сделанных в сентябре 2016 года.

"Стало ясно, что данные перепосты не могли являться основанием к обыску. Потому считаю, что объвинение строится на другом материале, который пока мне не ведом. Мне пообещали, что дело мое доведут до суда, ибо материалов предостаточно и наказание будет обеспечено. Потому исхожу, что все будет по серьезном", — подчеркнул лидер объединения.

Владимир Серга добавил, что не признает вины. При этом он считает, что «дело просто так не спустят» — оно будет рассматриваться как показательное в России.

Стоит отметить, уголовное преследование за цитирование в соцсетях изображений и текстов, содержащих критику в адрес государства или православной церкви в последнее время принимает в России массовый характер.