Тюменцы встретились с двухметровым питоном на улице Мельникайте

Возле торгового дома «Сафари» тюменцы наблюдали необычную картину — двухметровый питон спокойно полз по улице. Увидев это, горожане позвонили в полицию.

«Спустя какое-то время приехал специалист из контактного зоопарка в ТЦ «Колумб», он забрал питона в зоопарк. При этом пояснил, что если хозяин тропической змеи не найдется, то они оставят его себе», — цитирует портал 72.ру очевидицу.

Прибывшее на место полицейские уже ничего не застали. Граждане сообщили правоохранителям куда отвезли змею.

Фото 72.ru.