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Тюменцы встретились с двухметровым питоном на улице Мельникайте
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Тюменцы встретились с двухметровым питоном на улице Мельникайте 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Возле торгового дома «Сафари» тюменцы наблюдали необычную картину — двухметровый питон спокойно полз по улице. Увидев это, горожане позвонили в полицию.
«Спустя какое-то время приехал специалист из контактного зоопарка в ТЦ «Колумб», он забрал питона в зоопарк. При этом пояснил, что если хозяин тропической змеи не найдется, то они оставят его себе», — цитирует портал 72.ру очевидицу.
Прибывшее на место полицейские уже ничего не застали. Граждане сообщили правоохранителям куда отвезли змею.
Фото 72.ru.
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