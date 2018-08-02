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Tele2 ускорилась в Приволжье
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Tele2 ускорилась в Приволжье 

Волга Ньюс 30 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Tele2 продолжает расширять географию покрытия сети скоростного мобильного Интернета для жителей регионов Приволжья. За полгода оператор увеличил число базовых станций 3G/4G еще на 30% и покрыл сетью мобильного Интернета территорию, где проживает 87% населения обслуживаемых регионов. Кроме того, специалисты компании увеличили емкость сети в ряде населенных пунктов с высоким уровнем потребления трафика. Технологическое решение позволило не только расширить покрытие в городах и поселках, но и повысить стабильность передачи данных в сети четвертого поколения.
В областных столицах и наиболее трафиковых населенных пунктах регионов Приволжья Tele2 провела работы по расширению полосы частот передачи данных действующей LTE-сети. Реализация проекта позволила улучшить качественные характеристики сети четвертого поколения, в частности, увеличить её пропускную способность и повысить среднюю скорость передачи данных.
Обновленная сеть охватывает десятки городов и крупных поселков Татарстана, Чувашии, Марий Эл, а также Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей. Увеличение скорости Интернета позволило абонентам компании еще более комфортно пользоваться высокоскоростным Интернетом, в том числе при скачивании «тяжелого» контента, просмотре фильмов онлайн и совершении видеозвонков.
Сегодня в зоне качественного покрытия сети Tele2 проживает 96% населения Приволжья. Скоростной мобильный Интернет доступен 87% жителей. Активное развитие сети способствовало значительному увеличению потребления мобильного Интернета и росту пользовательской активности абонентов. Интернет-трафик в 3G/4G-cети оператора с начала 2018 года вырос еще на 20%.
Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:
"В этом году мы поставили перед собой задачу повысить доступность скоростного мобильного Интернета для жителей Приволжья, в том числе в небольших поселках и деревнях. В итоге с начала года мы обеспечили 3G/4G-связью еще несколько сотен населенных пунктов. При этом в городах и крупных населенных пунктах, где жители активно пользуются гаджетами с поддержкой 4G, мы сфокусировались на модернизации действующей LTE-сети. Расширение полосы частот передачи данных позволило в полтора-два раза ускорить среднюю скорость мобильного Интернета, а агрегация LTE-частот объединила преимущества каждого из диапазонов, и теперь наши абоненты могут еще более комфортно использовать мобильную связь".
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