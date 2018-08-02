Будет ли видно солнечное затмение 11 августа в Башкирии?

Луна закроет солнце всего на 5%.

Солнечное затмение, которое состоится 11 августа 2018 года, будет видно на территории Башкирии лишь частично, сообщают в Уфимском планетарии. Диск Луны закроет Солнце максимум на 5%.

Начнется затмение в 14:26 уфимского времени. Максимума достигнет в 15:01. Затем Луна будет сходить с Солнца. Завершится процесс в 15:34.

Наблюдать затмение смогут жители Северного полушария. В максимальном виде его могут увидеть те, кто будет находиться в это время в районе острова Врангеля в Восточно-Сибирском море.

Это уже третье по счету солнечное затмение в 2018 году. Предыдущие два на территории Башкирии не были видны.

Следующее видимое в республике затмение состоится через два года, 21 июня 2020 года. Но оно тоже будет лишь частичным: Луна закроет 8,5% Солнца.

В планетарии предупреждают, что смотреть на Солнце невооруженным глазом опасно для зрения.