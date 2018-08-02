В Саратове обнаружили 53 килограмма запрещённого сыра 

При проведении таможенного осмотра торговых помещений в Саратове был найден санкционный сыр. Из Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Финляндии и Италии к нам прибыло несколько различных видов этой продукции. Всего 53 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Запрещённые продукты были изъяты из торгового оборота в установленном законом порядке. Проверку проводила мобильная группа Саратовской таможни совместно с Россельхознадзором, Роспотребнадзором по Саратовской области и региональной транспортной прокуратурой.
Напомним, ранее у торговцев конфисковали полторы тонны санкционных груш. Также стало известно, в область было ввезено более 21 тонны запрещённой продукции.