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В Саратове обнаружили 53 килограмма запрещённого сыра
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В Саратове обнаружили 53 килограмма запрещённого сыра 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
При проведении таможенного осмотра торговых помещений в Саратове был найден санкционный сыр. Из Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Финляндии и Италии к нам прибыло несколько различных видов этой продукции. Всего 53 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Запрещённые продукты были изъяты из торгового оборота в установленном законом порядке. Проверку проводила мобильная группа Саратовской таможни совместно с Россельхознадзором, Роспотребнадзором по Саратовской области и региональной транспортной прокуратурой.
Напомним, ранее у торговцев конфисковали полторы тонны санкционных груш. Также стало известно, в область было ввезено более 21 тонны запрещённой продукции.
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