Ещё
В Саратове изъяли и уничтожили 53 кг санкционного сыра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове изъяли и уничтожили 53 кг санкционного сыра 

АиФ 1 час назад
Фото: Свободные новости
В Саратове в рынке ТД «Домашний» изъяли и уничтожили 53 кг санкционного сыра, который был незаконно ввезён из Евросоюза, сообщает пресс-служба ведомства.
Изъятая продукция была уничтожена на полигоне в Ветеринарно-санитарного завода.
АиФ: последние новости
В Саратовской области в пруду утонул 17-летний подросток Володин в свой отпуск встретится с обманутыми дольщиками Саратовской област На заседании Общественной палаты обсудили работу ООО «КВС»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании350
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью771
Умер Юрий Мартынов5
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор196
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение