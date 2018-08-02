Минприроды Якутии выяснит причину окрашивания водоема в бирюзовый цвет 

ЯКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Минприроды Якутии выясняет обстоятельства окрашивания водоема в бирюзовый цвет, сообщил РИА Новости министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.
В местных соцсетях распространяются фото ручья, предположительно, в Чурапчинском районе, который окрасился в ярко-бирюзовый цвет. Региональные СМИ сообщают, что это произошло после дождей.
"На место выехали инспекторы охраны природы Мегино-Кангаласского района. Официальная информация будет предоставлена сегодня вечером", — сказал Афанасьев.