Семья из Татарстана рассказала, на что потратит лотерейные 3 млн рублей 

Три миллиона рублей в лотерею выиграла семья из Татарстана, сообщает kazanfirst.ru. Приз выпал при розыгрыше 1240-го тиража лотереи «Русское лото». О победе рассказала счастливая обладательница розыгрыша. Говорит, что приехала оформлять приз вместе с сыном, внучкой и снохой. Продавец предложил угадать, сколько она выиграла. «…подумала, что там 100 рублей, но мне ответили: «Вы выиграли 3 миллиона, поздравляю Вас!», — вспоминает женщина, добавляя, что удивилась и она с близкими и вся очередь. По словам победительницы, деньги семья потратит на покупке новой машины, строительство дома и поездку на море.