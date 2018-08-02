В парке на Центральной набережной Волгограда сделают пруд

В сквере на верхней террасе Центральной набережной Волгограда сделают сухой фонтан, пруд с мостом, амфитеатр, сцену, детскую площадку и скейтпарк.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке на террасе уже стартовали подготовительные работы. Так, подрядчик монтирует ограждение на участке от музтеатра до памятника Хользунову, снимает с тротуара изношенное покрытие, обследует грунт. «Перед началом строительных работ специалисты определят несущую способность грунта и укрепят основание», — подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.

В ходе реконструкции в парке появятся новые пешеходные и велодорожки, малые архитектурные формы, газон на площади 4,4 гектара, цветники и 1000 деревья с кустарниками, фонари, поливочная система.

Вдоль центральных аллей агрономы высадят разные виды клена, а на основных пешеходных — красиво цветущие кустарники, клены, черемуху, кизильник, пузыреплодник, бирючину обыкновенную. У пруда появятся черемуха, можжевельник, лох серебристый, ива, рябина, бузина, дерн, береза, клен, барбарис. Кроме того, на территории Центральной набережной планируется создание розариев и высадка разных сортов сирени.

Существующие в парке деревья постараются максимально сохранить, а не вырубать. Те из них, которые тяжело перенесли зимы с резким перепадом температур и обледенением, заменят на новые саженцы, адаптированные под местные климатические условия.