Амур у Хабаровска вышел на уровень аномального 2013 года

Уровень воды в Амуре у Хабаровска сегодня сравнялся с показателями 2 августа 2013 года. Об этом сегодня на главной набережной дальневосточной столицы рассказал губернатор Вячеслав Шпорт . На набережную глава региона отправился сразу после оперативного совещания в правительстве края, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Сегодня, 2 августа, именно в этот день уровень Амура сравнялся с 2013 годом. Только тогда вода медленно прибывала, а в этом году интенсивность прироста намного больше: по 30-35 сантиметров. Сегодня гребень паводка находится в Ленинском. По расчётам гидрометцентра он будет в Хабаровске 6-7 августа. Ничего критичного мы не ждём, но нужно приготовиться. Теоретически 2013 год не должен повториться, но вода сейчас очень большая. Синоптики обещают, что дождей не будет неделю. Если всё пойдёт так, то после 6-7 августа паводок стабилизируется и пойдёт вниз. Но это в теории, на практике будем следить за ситуацией, — отметил Вячеслав Шпорт. — Сегодня мы все в зоне повышенной опасности. Силы и средства приведены в повышенную готовность.

О том, как стремительно прибывает Амур, на краевой набережной легко заметить по уже почти полностью ушедшим под воду урнам на её нижней части, волны плещутся на ступеньках лестниц на спусках к реке.

Катастрофическое наводнение 2013 года привело к необходимости проводить её полную реконструкцию. Вода тогда размыла песчаную основу набережной. Сейчас восстановительные работы близятся к завершению. Разработчики проекта учли опыт и применили особые технологии.

— Когда строим защитные сооружения, мы теперь учитываем опыт. Подушка совсем другая, наружные стены дамб покрываются 4 слоями специального состава, чтобы вода между плит не попадала. Главное, чтобы вода не поднималась выше опасных отметок, — добавил губернатор Хабаровского края.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», синоптики ожидают максимальной отметки уровня Амура у Хабаровска в 520 см при опасных 600 см. На территории Хабаровского края введен режим повышенной готовности, дежурство на случай возникновения экстренных ситуаций несут 1476 сотрудников МЧС , 228 единиц техники и 84 плавсредства. Готовы к развертыванию пункты временного размещения.

Напомним, с 27 июля из-за высокого уровня Амура закрыт причал в районе Речного вокзала Хабаровска, остановка временно перемещена в район РЭБ флота, рядом с перекрёстком улиц Пионерская-Шевчука. Привычное жителям краевой столицы место посадки на теплоходы восстановит работу, когда уровень воды снизится до 3,5 метров.