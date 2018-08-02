Москвичи могут заняться изысканиями вместе с сотрудниками Палеонтологического института

В этом году палеопрактикум, который работает на базе Палеонтологического института им. А. А. Борисяка, отмечает свой десятилетний юбилей.

Набор слушателей осуществляется после собеседования. В закончившемся учебном году занятия посещали около ста человек. Во время курса обучения, опираясь на полученные теоретические и практические знания, учащиеся пишут исследовательские проектные работы, которые затем нередко побеждают на конкурсах всероссийского и международного уровня. Помимо лекций палеонтологический практикум включает в себя большую работу с полевым материалом, коллекциями и экспозицией музея.

— Отсев у нас небольшой, потому что к нам приходят очень увлеченные дети. Чаще всего уходят любители динозавров, когда узнают, что придется изучать всю обитавшую когда-то на планете живность, а не только страшных ящеров, — говорит руководитель палеопрактикума Мария Диденко.

Зато те, кто остается, получают уникальную возможность примерить на себя роль ученого. На занятиях ребята участвуют в научных диспутах, посещают открытые лекции специалистов, выезжают в места раскопок. При этом сами нередко помогают маститым ученым. Так, например, в этом учебном году в одну из своих первых поездок за окаменелостями учащаяся практикума Алена Васильева нашла под Гжелью отпечаток головоногого моллюска наутилуса. Для ученых это оказалось настоящим подарком, так как уже сто лет никому не удавалось обнаружить в этом месте следов пребывания данного вида животного.