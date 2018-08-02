Движение по виадуку в Новом Уренгое открыли раньше срока

В Новом Уренгое со вчерашнего дня началось движение техники по виадуку. Проезд по путепроводу закрыли на ремонт 6 июля. По условиям контракта, все работы должны были завершиться до 10 августа, но подрядчик — «Уренгойдорстрой» управился раньше.

На проезжей части моста уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Как отмечают дорожники, новый асфальт максимально устойчив к образованию трещин и колейности. Также на виадуке нанесена свежая разметка.

А работы по благоустройству территории под виадуком еще продолжаются. Напомним, здесь к осени планируют построить многофункциональную площадку, где расположатся беговые дорожки, лыжероллерная трасса, хоккейный корт, скейтпарк, баскетбольная и волейбольная площадки. Здесь же смонтируют игровые площадки для детей, а также откроются кафе и пункты проката спортинвентаря.