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Пять больниц Ашинского района сливают в одну
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Пять больниц Ашинского района сливают в одну 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сразу пять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ашинского района решено объединить в одно в рамках реализации программы оптимизации здравоохранения, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на распоряжение правительства Челябинской области № 504 рп от 1 августа 2018 года.
В целях экономии бюджетных средств решено реорганизовать ГБУЗ «Городская больница № 1 города Аша» в форме присоединения к нему Ашинской городской больницы № 2, Симской и Миньярской городской больниц, а также больницы Кропачево.
До 1 ноября 2018 года будет определен объем субсидий на финансовое обеспечение
государственного задания по оказанию государственных услуг и иные цели
объединенному медицинскому учреждению. Юридически объединение больниц предполагается оформить в течение трех месяцев, после чего ГБУЗ «Городская больница № 1 города Аша» будет переименовано в ГБУЗ «Районная больница города Аша». Новая структура станет правопреемником всех вошедших в ее состав организаций.
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