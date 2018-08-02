Пять больниц Ашинского района сливают в одну

Сразу пять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ашинского района решено объединить в одно в рамках реализации программы оптимизации здравоохранения, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на распоряжение правительства Челябинской области № 504 рп от 1 августа 2018 года.

В целях экономии бюджетных средств решено реорганизовать ГБУЗ «Городская больница № 1 города Аша » в форме присоединения к нему Ашинской городской больницы № 2, Симской и Миньярской городской больниц, а также больницы Кропачево

До 1 ноября 2018 года будет определен объем субсидий на финансовое обеспечение

государственного задания по оказанию государственных услуг и иные цели

объединенному медицинскому учреждению. Юридически объединение больниц предполагается оформить в течение трех месяцев, после чего ГБУЗ «Городская больница № 1 города Аша» будет переименовано в ГБУЗ «Районная больница города Аша». Новая структура станет правопреемником всех вошедших в ее состав организаций.