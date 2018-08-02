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Более 21 тыс. уличных светодиодных фонарей установят в столице до конца года
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Более 21 тыс. уличных светодиодных фонарей установят в столице до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Опоры уличного освещения с энергосберегающими светильниками установят во дворах жилых домов, школ и детских садов, а также на спортивных и детских площадках столицы до конца 2018 г. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«До конца года более 21 тыс. уличных фонарей со светодиодными лампами установят во дворах, на спортивных и детских площадках, а также на территориях школ, детских садов и других образовательных учреждений. Новые опоры освещения появятся во всех столичных округах», — говорится в сообщении.
Кроме того, свыше 19 тыс. фонарей дополнительно будет установлено в местах, где не хватает существующего освещения. Еще около 2 тыс. опор будет оборудовано взамен старых, которые отработали свой срок службы.
Как уточняется, места для новых фонарей выбирали префектуры, управы и советы муниципальных депутатов на основании обращений москвичей, в том числе через портал «Наш город». Больше всего новых фонарей во дворах жилых домов и образовательных учреждений, на детских и спортивных площадках установят в Троицком и Новомосковском, Северо-Восточном и Восточном округах.
В материале поясняется, что новые фонари во дворах жилых домов и образовательных учреждений, а также на спортивных и детских площадках будут светить теплым белым светом. Цветовая температура светодиодных светильников составляет 2,7-2,8 тыс. градусов по Кельвину, такой свет не раздражает человеческий глаз, что очень важно при освещении дворовых территорий. Высота опор наружного освещения будет составлять от 5-9 м в зависимости от места установки. Самые мощные и высокие фонари поставят на спортивных площадках. Там, где проезд спецтехники затруднен, например на детских площадках, появятся фонари высотой в 8 м со складывающейся опорой, которая позволяет поменять лампу, не используя при этом кран.
Глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев добавил, что всего в Москве более 560 тыс. источников функционального освещения. Также около 300 тыс. осветительных приборов задействовано для архитектурно-художественной подсветки зданий и ландшафтного освещения. При этом порядка 30% от общего количества объектов наружного освещения уже работают на светодиодных лампах. Они в несколько раз экономичнее и долговечнее натриевых, коллагеновых или люминесцентных ламп. При обновлении наружного освещения используются только энергосберегающие светодиодные светильники.
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