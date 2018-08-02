В костромском зоопарке — грандиозная стройка для новых животных

В костромском зоопарке готовятся принять новых обитателей, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас там идет строительство новых вольеров.

На территорию зоопарка завезли все необходимые стройматериалы — доски, утеплитель и цемент. Некоторые вольеры уже практически достроены.

В зоопарке говорят, что там ждут новых обитателей, но пока держат названия животных в секрете.

В последнее время зоопарк расширяется все больше. Например, недавно там курицы высидели трех утят, а в семействе пятнистых оленей и маралов в июне родились малыши.

Кстати, самые интересные и яркие истории об обитателях костромского зоопарка можно прочитать здесь.