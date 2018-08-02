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В костромском зоопарке — грандиозная стройка для новых животных
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В костромском зоопарке — грандиозная стройка для новых животных 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В костромском зоопарке готовятся принять новых обитателей, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас там идет строительство новых вольеров.
На территорию зоопарка завезли все необходимые стройматериалы — доски, утеплитель и цемент. Некоторые вольеры уже практически достроены.
В зоопарке говорят, что там ждут новых обитателей, но пока держат названия животных в секрете.
В последнее время зоопарк расширяется все больше. Например, недавно там курицы высидели трех утят, а в семействе пятнистых оленей и маралов в июне родились малыши.
Кстати, самые интересные и яркие истории об обитателях костромского зоопарка можно прочитать здесь.
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