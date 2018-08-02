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Работодатели Барнаула завлекают персонал печеньем и фруктами
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Работодатели Барнаула завлекают персонал печеньем и фруктами 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Работодатели Барнаула в поисках и для удержания нужных специалистов расширяют список привлекательных для профессионалов опций. Помимо «белой» зарплаты и полного социального пакета всё чаще внедряются поощрения в виде бесплатной еды на работе или доступа к каким-то сервисам. Такой вывод сделали аналитики одного рекрутингового портала, рассмотрев актуальные предложения о работе. В первом полугодии в Барнауле число вакансий, в которых компании предлагали потенциальным сотрудникам фрукты, печенье, конфеты выросло в полтора раза.
Конкуренция за квалифицированных специалистов с высокой профессиональной компетенцией и потенциалом с каждым годом усиливается — особенно на фоне демографического спада. Поэтому всё чаще работодатели в борьбе за персонал используют не только привычные инструменты — бонусы и премии, но и привлекают соискателей дополнительными «опциями». В их числе — компенсация затрат на спорт или проезд, возможность изучения иностранных языков.
Чаще всего упоминания о бесплатных фруктах, печенье, конфетах в офисе встречаются в вакансиях для специалистов компьютерной отрасли — программистов и системных администраторов. Два из пяти работодателей готовы выдать своим IT-сотрудникам разнообразный ассортимент продуктов для перекуса за столом — ведь им приходится весь день проводить за компьютером.
Достаточно часто, в четверти случаев, вкусности к чаю предлагают специалистам сферы продаж и сервиса — туризма, гостиниц, ресторанов. Маркетологи, рекламщики и пиарщики получают печенье и для себя и для своих клиентов — почти в каждом десятом случае.
Но барнаульские компании сегодня предлагают кандидатам не только печенье и чай. Например, мастеру шиномонтажной мастерской компания готова предоставить бесплатный доступ к электронной библиотеке с художественной и деловой литературой. Менеджеру по работе с клиентами — фрукты. А программистам — теннисный стол и турник.
По словам руководителя Центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter Нины Осовицкой, наиболее дальновидные работодатели фокусируются не только на росте эффективности бизнеса, но и на повышении качества жизни сотрудников. Помогая людям развиваться в профессиональной сфере, в личной жизни, в спорте, работодатели получают более лояльных, заинтересованных и, главное, мотивированных сотрудников. Всегда можно начать с малого — важно, чтобы такие инициативы соответствовали запросам сотрудников: например, сельскохозяйственным рабочим нужна удобная рабочая одежда и места для питания, а маркетологи цифровых систем будут рады доступу к международной онлайн-библиотеке и корпоративному фитнес-трекеру.
Больше четверти компаний Барнаула предлагают соискателям питание за счёт компании. Чаще всего подобную заботу о сотрудниках проявляют работодатели из области системной интеграции и интернета, а также представители перевозок, логистики и внешне экономической деятельности.
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