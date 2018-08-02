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Жители Приморья спасли котенка амурского лесного кота, приняв его за обычную кошку
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Жители Приморья спасли котенка амурского лесного кота, приняв его за обычную кошку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Краснокнижного котенка спасли жители Приморья. Детеныша нашли на обочине дороги. Он остался без матери, и ему грозила смерть от истощения. Люди приняли животное за обычную кошку и взяли к себе.
Но позже стало понятно, что питомец не похож на домашнего любимца. Зверя передали в зоопарк. Там определили, что это амурский лесной кот, занесенный в Красную книгу края. Теперь Забава — так назвали хищника — живет с ровесником, детенышем леопарда Стефи, в доме директора зоопарка. Когда животные подрастут, их переведут в просторный вольер, передает телеканал «Россия 24».
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