Экскурсия по «Черному озеру» стала постоянной. Из-за популярности

Парк «Черное озеро». Фото: instagram.com/park.kzn Бесплатная экскурсия «Парк „Черное озеро“ и окрестности» будет проходить каждый четверг в 18:00. Изначально это была разовая акция, но она оказалась очень успешной.

Казанцы смогут узнать историю парка и познакомиться со зданиями, которые его окружают. Экскурсовод — куратор проекта « Казань глазами инженера» Лилия Калимуллина, сообщает дирекция парков и скверов.

Место встречи — книжный магазин у озера. Участие бесплатное по регистрации (почему-то до сих пор не открыта).

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