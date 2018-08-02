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Экскурсия по «Черному озеру» стала постоянной. Из-за популярности
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Экскурсия по «Черному озеру» стала постоянной. Из-за популярности 

Казанский Портал 1 час назад
Парк «Черное озеро». Фото: instagram.com/park.kzn  Бесплатная экскурсия «Парк „Черное озеро“ и окрестности» будет проходить каждый четверг в 18:00. Изначально это была разовая акция, но она оказалась очень успешной.
Казанцы смогут узнать историю парка и познакомиться со зданиями, которые его окружают. Экскурсовод — куратор проекта «Казань глазами инженера» Лилия Калимуллина, сообщает дирекция парков и скверов.
Место встречи — книжный магазин у озера. Участие бесплатное по регистрации (почему-то до сих пор не открыта).
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