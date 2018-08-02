Глеб Никитин: «Мужество и профессионализм всегда демонстрировали воины-десантники, защищая Родину»

Поздравляю вас с праздником!

Воздушно-десантные войска прочно закрепились в нашем сознании как элита вооруженных сил. Мужество и высочайший профессионализм всегда демонстрировали и продолжают демонстрировать воины-десантники, защищая Родину. Вы выполняете самые сложные задачи, рискуете собой для того, чтобы обеспечить мирную жизнь своих сограждан. «Никто, кроме нас!» — этот девиз как нельзя лучше отражает специфику вашей службы.

Нижегородской области сложилось самое настоящее братство ветеранов этого рода войск. НРО «Союза десантников России» активно участвует в общественной жизни, организует яркие и интересные мероприятия военно-патриотической направленности. Благодаря вашему примеру сотни нижегородских мальчишек получают первые уроки мужества и сами начинают стремиться в десантные войска. Спасибо вам за эту работу!

На территории нашего региона работает Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова . Корпус имеет всероссийскую известность как база подготовки кадров для воздушно-десантных войск. В этом году там завершается масштабная реконструкция и учебное заведение получит новые возможности для работы. Это значит, что сотни ребят со всего округа смогут именно в Нижегородской области получать профильное образование самого высокого уровня!

Всем, кто служил и служит в ВДВ, желаю здоровья и благополучия! Пусть небо над Россией всегда будет мирным! А в ваших семьях царит покой и взаимопонимание!

С праздником!