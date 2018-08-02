Глеб Никитин: «Мужество и профессионализм всегда демонстрировали воины-десантники, защищая Родину» 

Поздравляю вас с праздником!
Воздушно-десантные войска прочно закрепились в нашем сознании как элита вооруженных сил. Мужество и высочайший профессионализм всегда демонстрировали и продолжают демонстрировать воины-десантники, защищая Родину. Вы выполняете самые сложные задачи, рискуете собой для того, чтобы обеспечить мирную жизнь своих сограждан. «Никто, кроме нас!» — этот девиз как нельзя лучше отражает специфику вашей службы.
В Нижегородской области сложилось самое настоящее братство ветеранов этого рода войск. НРО «Союза десантников России» активно участвует в общественной жизни, организует яркие и интересные мероприятия военно-патриотической направленности. Благодаря вашему примеру сотни нижегородских мальчишек получают первые уроки мужества и сами начинают стремиться в десантные войска. Спасибо вам за эту работу!
На территории нашего региона работает Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова. Корпус имеет всероссийскую известность как база подготовки кадров для воздушно-десантных войск. В этом году там завершается масштабная реконструкция и учебное заведение получит новые возможности для работы. Это значит, что сотни ребят со всего округа смогут именно в Нижегородской области получать профильное образование самого высокого уровня!
Всем, кто служил и служит в ВДВ, желаю здоровья и благополучия! Пусть небо над Россией всегда будет мирным! А в ваших семьях царит покой и взаимопонимание!
С праздником!